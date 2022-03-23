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الاقتصادي
ارتفاع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 30 عاما
ارتفاع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 30 عاما
23 مارس 2022 13:50

لندن (د ب ا)

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 30 عاما خلال شهر فبراير الماضي، في ظل تفاقم أزمة تكاليف المعيشة، بحسب ما أظهرته إحصاءات رسمية.
وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن مكتب الاحصاء الوطني قال إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 6.2% في فبراير الماضي، مقارنة بـ 5.5% في يناير الماضي، وبذلك يصل لأعلى مستوى منذ مارس 1992 عندما بلغ 7.1%.
وقد ارتفع المؤشر بنسبة أكبر من المتوقع، ويأتي ذلك عقب ارتفاع أسعار الأغذية والملابس والأحذية ومجموعة من المنتجات والخدمات.
وحذر الخبراء من أن الاسعار سوف ترتفع بصورة أكبر في ظل الصراع الأوكراني.
وكان بنك انجلترا قد رفع الاسبوع الماضي معدل الفائدة لثالث مرة منذ منتصف ديسمبر الماضي من 0.5% إلى 0.75%، كما حذر من أن معدل التضخم سوف يصل إلى نحو 8% في أبريل المقبل، ويمكن أن يرتفع بصورة أكبر في حال استمرت أسعار الطاقه في الارتفاع.

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