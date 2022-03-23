شركات «هب 71» الناشئة تستقطب استثمارات بـ 1.5 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت Hub71، عن جمع الشركات الناشئة في Hub71 استثمارات بقيمة تصل إلى 1.5 مليار درهم منذ انطلاقها، وعقدها أكثر من 20 صفقة بقيمة 30 مليون درهم في العام 2021.

وارتفعت قيمة الشركات الناشئة في Hub71 إلى 5.87 مليار درهم، مع توفير هذه الشركات قرابة ألف فرصة عمل منذ انطلاقها في العام 2019، مما يعكس مدى الأثر الإيجابي للمجتمع التكنولوجي المزدهر في أبوظبي.وتساهم Hub71، بدعم من شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، في تسريع مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات وتعزيز جهود أبوظبي الهادفة إلى تكريس مكانتها كعاصمة عالمية لريادة الأعمال بحلول العام 2031. ووسَّعت Hub71 نطاق شراكاتها الاستراتيجية وبرامجها الفعالة في خلق القيمة المضافة لتمكين الشركات الناشئة الرائدة حول العالم من تحقيق النمو لتصبح شركات تساهم بقوة في حركة الاقتصاد العالمي.

ونشرت Hub71 تقرير الأثر السنوي للعام 2021 الذي يسلط الضوء على نماذج النمو والنجاح التي تحققت خلال العام الماضي في مجتمعها الذي يضم أكثر من 100 شركة ناشئة، ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط الإلكتروني التالي هنا.

وفي هذا الصدد، قال معالي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة Hub71: «يؤكد النمو الكبير الذي حققته الشركات الناشئة في Hub71، والذي تجاوز نسبة 191 في المائة في العام 2020، على مكانة أبوظبي كاقتصاد متطور ومبتكر قائم على التكنولوجيا. وستشكّل ريادة الأعمال دعامةً رئيسيةً في اقتصاد الإمارة المستدام. وكلنا ثقة بأن الشركات الناشئة المتميزة التي تحتضنها Hub71 ستواصل جذب الاستثمارات على المدى الطويل وتعزيز الشراكات الدولية وبناء الشركات العالمية.»

وأضاف الحمادي: «يعكس أداءHub71 المتميز للعام 2021 بيئة الأعمال المتينة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي في إطار سعينا لتكريس موقع الدولة كعاصمة عالمية لريادة الأعمال بحلول العام 2031. ونهدف إلى مساعدة شركات التكنولوجيا على النمو، ونوفر لها بيئة أعمال مرنة وملائمة تدعم الأفكار المبتكرة وتقدم الحلول اللازمة للتحديات الملحة التي يواجهها المجتمع.»ويقدم التقرير لمحة عن منظومة التكنولوجيا في أبوظبي وأثرها الإيجابي على المجتمع والاقتصاد في الفترة الممتدة من يناير إلى ديسمبر من العام 2021. ويضم مجتمع Hub71 الحيوي شركات تكنولوجيا ناشئة من 25 دولة وناشطة في 18 قطاعاً متنوعاً مثل التكنولوجيا المالية والصحية والزراعية والروبوتات والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني.

وانطلاقاً من هدفها المتمثل في بناء مجتمع شركات تكنولوجية عالمية وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز تكنولوجي رائد، تمكنت Hub71 من ربط المؤسسين بالمستثمرين ووفرت تسهيلات تصل قيمتها إلى 36 مليون درهم من خلال مبادراتها المتعددة لدعم عمل الشركات الناشئة في إمارة أبوظبي.

وأتمّت الشركات الناشئة في Hub71 32 جولة تمويل حصلت من خلالها شركات مثل Trella على تمويل من السلسلة «أ» بقيمة 154 مليون درهم، وكذلك BitOasis، منصة العملات المشفرة، وSecurrency، شركة البنية التحتية المالية القائمة على سلاسل الكتل (البلوك تشين)، اللتان جمعتا 110 ملايين درهم في جولات السلسلة «ب» لتمويل توسعهما في الإمارات والمنطقة.

كما تمّ تنفيذ سبعة تطبيقات مبدئية وتوقيع ثلاث صفقات بملايين الدراهم من خلال برنامج The Outliers الذي أطلقته HUB71، والذي يهدف إلى تشجيع الحلول المبتكرة للتحديات التي يواجهها الشركاء من القطاعين الخاص والعام.ومن جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة في Hub71: «يشير تقرير الأثر السنوي إلى مدى التقدم الذي أحرزته شركات Hub71 خلال العام الماضي. ويضطلع مؤسسو الشركات الناشئة في Hub71 بدور محوري في صياغة مستقبل الابتكار في أبوظبي، حيث تكتسب التكنولوجيا أهمية متزايدة في دعم الرؤى الطموحة للإمارة على المستويين المحلي والعالمي. وتسعى Hub71 إلى تعزيز شراكاتها مع المؤسسين الذين يدعمون توسيع أعمال الشركات المستقبلية الرائدة ويقدمون حلولاً جديدة لتطوير القطاعات وخلق أثر إيجابي في مجتمعاتنا. وتلتزم Hub71 بتنمية أثرها الإيجابي وتوسيع مساهمتها في مسيرة الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات من خلال تحفيز النمو والتحول الرقمي والتغيير الإيجابي.»

وستسعى Hub71 إلى تعزيز أثرها الإيجابي في العام 2022 عبر اجتذاب المواهب العالمية الناشطة في ريادة الأعمال، ورؤوس الأموال وصناديق الاستثمار المخاطر والشراكات الإستراتيجية.

كما تهدف Hub71 إلى تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية والتمويل وتبادل المعرفة لمساعدة الشركات الناشئة في تحقيق النمو.

وستوفرHub71 لرواد الأعمال والمستثمرين سلسلة من المبادرات والبرامج والشراكات الجديدة التي ستدعم منظومة الابتكار في أبوظبي من خلال تضافر الجهود لتعزيز القيمة المضافة.