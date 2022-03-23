«الإمارات دبي الوطني» و«ضيف الاتحاد» يطلقان بطاقات ائتمانية جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن توسيع شراكته الطويلة الأمد مع برنامج الولاء الرائد لشركة الاتحاد للطيران «ضيف الاتحاد»، لإطلاق بطاقات ائتمانية تحمل العلامتين التجاريتين للجانبين تحت مسمى «البطاقات الائتمانية ضيف الاتحاد من بنك الإمارات دبي الوطني»، وذلك بالتعاون مع شركة Visa الرائدة عالمياً في قطاع المدفوعات الرقمية.وتأتي بطاقة Visa ضيف الاتحاد من بنك الإمارات دبي الوطني بتصميم يلبي احتياجات العملاء الذين يسافرون بشكل متكرر، ومحبي أسلوب الحياة المميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتوفر البطاقات بفئتي «إيليفيت» و«إنسباير»، وتتيح كسب عدد من أفضل المكافآت وأعلى الأميال من «ضيف الاتحاد» في السوق.

ويحصل حاملو البطاقات على العديد من المزايا القيمة مثل عضوية الفئة الذهبية مجاناً ومكافآت تصل إلى 200 ألف ميل في برنامج «ضيف الاتحاد» عند التقدم بطلب الحصول على البطاقة، كما يمكنهم كسب حتى 10 أميال من «ضيف الاتحاد» لقاء كل 10 دراهم ينفقونها. وإضافة لذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من قسائم حسم أميال ضيف الاتحاد بنسبة تصل إلى 50% مقابل استبدال أميال الاتحاد ولفترة محدودة، و10% استرداد نقدي على كل عملية إنفاق عبر الموقع الإلكتروني etihad.com. كما تأتي البطاقة مزودة بمزايا أنماط الحياة التي تشمل تذاكر السينما المجانية، والمواصلات إلى المطار والمزايا في ملاعب الجولف.

ويمكن للعملاء استبدال أميالهم مقابل مجموعة واسعة من المكافآت، تشمل تذاكر السفر على متن طائرات «الاتحاد للطيران» وشركات الطيران الشريكة، وترقية درجة السفر، وحجوزات الفنادق واستئجار السيارات، إضافة إلى التمتع بمزايا الاسترجاع النقدي ومكافآت الأميال عند التسوق لدى أي من شركاء «مايلز اون ذا غو» لبرنامج ضيف الاتحاد.

وفي هذا السياق، قال سوفو ساركار، نائب رئيس تنفيذي أول – رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا التعاون مع برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران والحائز على الجوائز 'ضيف الاتحاد'، في إطار التزامنا بتقديم التجارب والمزايا القيمة لعملائنا. وباعتبارنا بنكاً رائداً في تقديم بطاقات المدفوعات المميزة على مستوى الدولة، نحرص باستمرار على التعاون مع أبرز الشركاء لتقديم خدمات بطاقات المدفوعات المصممة حسب الطلب وتنسجم مع أنماط حياة العملاء وتلبي احتياجاتهم وتتيح لهم اغتنام أكبر فوائد ممكنة مقابل إنفاقهم اليومي. ونحن على ثقة بأن هذه الخدمات ستحظى باستحسان العملاء في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال منحهم تجارب فريدة، لا سيما مع عودة قطاع السفر لنشاطه الطبيعي».

من جانبه، قال تيري دالي، المدير التنفيذي لتجربة الضيوف والعلامة التجارية والتسويق، مجموعة الاتحاد للطيران: «تأتي شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني بمثابة خطوة طبيعية في أعقاب النجاح الذي حققته هذه الشراكة على مدار الأعوام الماضية، إذ تجمع بين اثنتين من كبار الشركات في أكثر القطاعات تنافسية على الإطلاق. وتماشياً مع رؤيتنا المشتركة في التركيز على العملاء أولاً، نعمل باستمرار على إيجاد حلول جديدة تتيح لنا تقديم أفضل التجارب والمنتجات للعملاء وأعضاء برنامج الولاء. ويسرنا التعاون مع فرق العمل لتقديم هذه المنتجات المميزة لعملائنا».

من جهته، قال شهباز خان، مدير عام شركة Visa في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان: «بصفتنا شركة عالمية رائدة في منتجات السفر ذات العلامات التجارية المشتركة، نحرص في Visa باستمرار على إثراء تجارب السفر لحاملي بطاقاتنا، ومن هنا تأتي أهمية هذه الشراكة التي تتيح لنا تقديم مزايا السفر القيمة لإثراء تجربة حاملي بطاقة ضيف الاتحاد من بنك الإمارات دبي الوطني. ونحن على ثقة بأن إطلاق هذه البطاقة يأتي في توقيت مثالي تزامناً مع استعادة قطاع السفر العالمي لنشاطه، لتقديم المزايا والخدمات التي تلبي تطلعات المسافرين وأنماط حياتهم، وتمكينهم من الوصول إلى أكثر من 70 مليون شريك من التجار حول العالم، وتعزيز راحتهم وأمانهم عبر شبكة Visa العالمية الآمنة للمدفوعات».