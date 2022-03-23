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الاقتصادي
الين يتراجع أمام الدولار إلى أقل مستوياته منذ 2016
الين يتراجع أمام الدولار إلى أقل مستوياته منذ 2016
23 مارس 2022 11:41

طوكيو (د ب أ)

سجل الين الياباني تراجعاً جديداً أمام الدولار في ظل إبقاء البنك المركزي الياباني على السياسة النقدية المرنة، رغم اتجاه البنوك المركزية الكبرى الأخرى في العالم إلى تشديد السياسة النقدية.
وتراجع الين أمام الدولار اليوم الأربعاء إلى أقل مستوى له منذ فبراير 2016، في حين ارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية بمقدار 3 نقاط أساس، بعد ارتفاعه أمس بمقدار 9 نقاط أساس أمس.
وتراجع الين الياباني أمام الدولار اليوم بنسبة 0.5% إلى 121.14 ين لكل دولار، وهو أقل مستوى له منذ أول فبراير2016.
وقالت ماري دالي رئيسة مجلس احتياط سان فرانسيسكو، أمس، إن الوقت قد حان للتخلص من السياسة النقدية التكيفية المرنة، في حين أعلن جيمس بولارد رئيس مجلس احتياط سانت لويس ولوريتا ميستر رئيسة مجلس احتياط كليفلاند دعمهما لزيادة أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة أسرع.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أمير أنور زاده الخبير في الأوراق المالية اليابانية في شركة أزمتريك أدفايزورس «الين ينهار أمام أعيننا»، حيث تتعارض السياسات النقدية لبنك اليابان المركزي تماما مع سياسات البنوك المركزية الكبرى الأخرى.

الين الياباني
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