اليوم 08:22
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
اليابان تدرس إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي جديدة
اليابان تدرس إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي جديدة
23 مارس 2022 11:35

طوكيو (د ب أ)

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يدرس إطلاق حزمة إجراءات تحفيز اقتصادي جديدة في مواجهة ارتفاع أسعار النفط والقمح في الأسواق العالمية نتيجة الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء هذه التصريحات عن ناتسو ياماجوشي رئيس حزب «كوميتو»، وهو الحزب الأصغر المشارك في الائتلاف الحاكم، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن اليابان أصبحت مستعدة الآن لإطلاق حزمة تحفيز جديدة في ظل تزايد حالة الغموض والاضطراب في أسواق المال نتيجة الأزمة الأوكرانية، في أعقاب موافقة البرلمان الياباني أمس على ميزانية قياسية للعام المالي المقبل، والمقدرة قيمتها بنحو 900 مليار دولار.
وتمهد موافقة البرلمان الياباني على ميزانية العام المالي الذي يبدأ أول أبريل المقبل الطريق أمام الحكومة لمطالبة البرلمان، بالموافقة على حزمة إنفاق جديدة لدعم الأسر اليابانية في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

اليابان
آخر الأخبار
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
عربي ودولي
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
اليوم 08:14
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
دنيا
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
اليوم 07:56
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
عربي ودولي
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
اليوم 07:48
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
دنيا
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
اليوم 07:39
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
عربي ودولي
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
اليوم 07:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©