«شعاع كابيتال» تطلق صندوقاً استثمارياً بـ 250 مليون دولار

دبي (الاتحاد)

أعلنت اليوم شركة شعاع كابيتال، عن إطلاق صندوق «شعاع فينتشر بارتنرز» بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، وهو متوافق مع الشريعة الإسلامية ويركز على استثمارات الدين للشركات الناشئة.

وفي هذه المناسبة، قالت ناتاشا حنون، رئيسة قسم الدين في شعاع كابيتال: «سوف يزود صندوق»شعاع فينتشر بارتنرز«الشركات الواعدة لتحقيق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول بديلة للحصول على رأس المال. إذ نسعى من خلال هذا الصندوق إلى دعم تلك الشركات لتحقيق النمو، وإتاحة فرص العمل، وحفز المزيد من التطور في مجالي الابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتوجيه مؤسسي الشركات لبلوغ طموحاتهم. ويمكن لمستثمرينا تنويع محفظة أصولهم بإضافة فئات جديدة في مجال التكنولوجيا، والتي تتطلب فترات استثمارية أقصر لكنها تنطوي على توزيعات متكررة وعوائد مالية مجزية».

ويعتبر الصندوق الجديد أكبر صناديق استثمارات الدين للشركات الناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو مصمم لدعم نمو قطاع التكنولوجيا في المنطقة والشركات الكبرى القائمة على التكنولوجيا، والتي تبحث عن مصادر تمويل بديلة لا تضطرها إلى التخلي عن الكثير من أسهمها. وتم إعداد هذه الاستراتيجية بما ينسجم مع مساعي دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التنوع الاقتصادي وبناء اقتصاد جديد في المنطقة.

وسيطرت الاستثمارات في مراحل النمو المبكرة على مشهد الاستثمار في الشركات النامية عبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لكن قلّة قليلة من هذه الاستثمارات قادرة على دعم تلك الشركات خلال دورة نموها. ولهذا السبب لا يمكن للكثير من الشركات في طور النمو الاستفادة من رأس مال استثماري أكبر وحلول تمويلية لا تتطلب منها التخلي عن بعض حصصها؛ وهو ما يعد فجوة تجب معالجتها لتستطيع المشاريع الجديدة النجاح.