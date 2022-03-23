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الاقتصادي
«طيران الإمارات» تُعزز خدماتها إلى ملبورن بإضافة رحلة يومية ثانية
«طيران الإمارات» تُعزز خدماتها إلى ملبورن بإضافة رحلة يومية ثانية
23 مارس 2022 11:01

دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات عن اعتزامها تعزيز خدماتها إلى ملبورن، من خلال تسيير رحلة يومية ثانية على خط دبي- ملبورن، باستخدام طائراتها الأيقونية من طراز «إيرباص A380».

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل الرحلة اليومية الثانية اعتباراً من الأول من مايو المُقبل، ليرتفع بذلك عدد الرحلات التي تُشغلها الناقلة من دبي إلى ملبورن إلى 14 رحلة أسبوعياً.

وقال باري براون، نائب رئيس عمليات طيران الإمارات التجارية في أستراليا: «يسرُّنا كناقلة جوية دولية تخدم أستراليا على مدى ما يزيد على ربع قرن، زيادة خدماتنا إلى ملبورن، وإضافة المزيد من المقاعد على رحلاتنا إلى عاصمة ولاية فيكتوريا، حيث تجسد رحلتنا اليومية الثانية باستخدام طائرات الإيرباص A380 التزامنا المُستمر تجاه أستراليا، وحرصنا على توفير المزيد من خيارات السفر لمُسافرينا، في ظل استمرار تصاعد الطلب على السفر الدولي».

وأضاف باري براون بقوله: «قامت طيران الإمارات منذ تدشين رحلتها الأولى إلى ملبورن في عام 1996بنقل أكثر من 11 مليون مُسافر على هذا الخط الرئيسي، ويُسرنا أن نتيح للمُسافرين والشركات من فيكتوريا مواصلة التمتع بالانتشار العالمي الذي تُتيحه لهم شبكتنا واسعة النطاق».

طيران الإمارات
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