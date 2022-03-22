شراكة بين «مبادلة» و«آريس جولد» لتنفيذ مشروع «سوتو نورتي» للذهب

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت شركة مبادلة للاستثمار اتفاقية نهائية مع شركة «آريس جولد» لتشغيل مشروع «سوتو نورتي» للذهب في كولومبيا.

ويعد المشروع أحد أكبر مشاريع الذهب في مرحلة دراسة الجدوى على مستوى العالم.

ومن خلال الشراكة، تستحوذ «آريس جولد» على حصة ملكية بنسبة 20% في «Sociedad Minera de Santander SAS» و«Sociedad Minera Calvista Colombia» – يطلق عليهما معاً اسم «مينيسا» – مع إمكانية استحواذ الشركة أيضاً على 30% إضافية من حصة الملكية في «مينيسا». وتعد «مينيسا» المالك الوحيد لمشروع «سوتو نورتي» للذهب.

ويتميز المشروع بقاعدة موارد كبيرة وإمكانية هائلة لزيادة هذه الموارد، ومن المحتمل أن يكون المشروع عبارة عن عملية واسعة النطاق بتكلفة منخفضة لتعدين الذهب.

وبصفتها الشركة المشغلة للمشروع، سيتم تعيين الرئيس التنفيذي لشركة «آريس جولد»، نيل ووديير، كمدير تنفيذي لشركة «مينيسا»، وسيتولى تحضير طلبات التراخيص التشغيلية للشركة.

وتحرص «آريس جولد» من خلال موقعها الراسخ في قطاع التعدين الكولومبي على تطوير مشروع «سوتو نورتي» وفق أعلى معايير الاستدامة الدولية. وبهذه المناسبة، قال داني دويك، رئيس وحدة الصناعات في شركة مبادلة ورئيس مجلس إدارة شركة «مينيسا»: «يسرنا العمل مع شركة «آريس جولد» كشريك تشغيلي في «مينيسا». وسوف يستفيد المشروع من قدراتهم الفنية وخبرتهم المحلية».