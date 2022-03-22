اليوم 08:21
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
شراكة بين «مبادلة» و«آريس جولد» لتنفيذ مشروع «سوتو نورتي» للذهب
المشروع يتميز بقاعدة موارد كبيرة (من المصدر)
23 مارس 2022 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت شركة مبادلة للاستثمار اتفاقية نهائية مع شركة «آريس جولد» لتشغيل مشروع «سوتو نورتي» للذهب في كولومبيا. 
ويعد المشروع أحد أكبر مشاريع الذهب في مرحلة دراسة الجدوى على مستوى العالم.
ومن خلال الشراكة، تستحوذ «آريس جولد» على حصة ملكية بنسبة 20% في «Sociedad Minera de Santander SAS» و«Sociedad Minera Calvista Colombia» – يطلق عليهما معاً اسم «مينيسا» – مع إمكانية استحواذ الشركة أيضاً على 30% إضافية من حصة الملكية في «مينيسا». وتعد «مينيسا» المالك الوحيد لمشروع «سوتو نورتي» للذهب. 
ويتميز المشروع بقاعدة موارد كبيرة وإمكانية هائلة لزيادة هذه الموارد، ومن المحتمل أن يكون المشروع عبارة عن عملية واسعة النطاق بتكلفة منخفضة لتعدين الذهب.
وبصفتها الشركة المشغلة للمشروع، سيتم تعيين الرئيس التنفيذي لشركة «آريس جولد»، نيل ووديير، كمدير تنفيذي لشركة «مينيسا»، وسيتولى تحضير طلبات التراخيص التشغيلية للشركة. 
وتحرص «آريس جولد» من خلال موقعها الراسخ في قطاع التعدين الكولومبي على تطوير مشروع «سوتو نورتي» وفق أعلى معايير الاستدامة الدولية. وبهذه المناسبة، قال داني دويك، رئيس وحدة الصناعات في شركة مبادلة ورئيس مجلس إدارة شركة «مينيسا»: «يسرنا العمل مع شركة «آريس جولد» كشريك تشغيلي في «مينيسا». وسوف يستفيد المشروع من قدراتهم الفنية وخبرتهم المحلية».

الإمارات
كولومبيا
شركة مبادلة للاستثمار
آخر الأخبار
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
عربي ودولي
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
اليوم 08:14
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
دنيا
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
اليوم 07:56
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
عربي ودولي
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
اليوم 07:48
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
دنيا
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
اليوم 07:39
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
عربي ودولي
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
اليوم 07:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©