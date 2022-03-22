126 مليون درهم صافي شراء الأجانب في الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق المال الإماراتية تداولات بقيمة 1.95 مليار درهم خلال جلسة تداولات أمس في سوقي المال بالدولة في أبوظبي ودبي.

وتظهر بيانات أسواق أن المستثمرين الأجانب ضخوا استثمارات جديدة في أسهم الشركات المدرجة بالسوقين بلغت قيمتها 126 مليون درهم صافي شراء.

ومع ذلك، فقد أغلقت الأسواق على تباين في أداء المؤشرات العامة لها، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الجلسة، بنسبة 0.72% عند مستوى 9631.79 نقطة، وبلغت قيمة التداول 1.67 مليار درهم نفذت من خلال 9164 صفقة وشهدت الجلسة تداول 271.2 مليون سهم.

وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار 21 شركة مقارنة مع تراجع أسعار 22 شركة في حين استقرت أسعار 44 شركة دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها ليوم أمس.

وتلقى المؤشر العام لسوق العاصمة أبوظبي دعماً مهماً من أداء أسهم قيادية، في مقدمتها سهم بنك أبوظبي الأول الذي ارتفع بنسبة 1.95% ليغلق على مستوى 21.92 درهم، وكذلك سهم «اتصالات» الذي ارتفع بنسبة 1.03% ليغلق على سعر 35.42 دره. وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب ضخوا استثمارات جديدة في سوق أبوظبي خلال جلسة التداول بلغت قيمتها 56 مليون درهم صافي شراء.

وتفاوت أداء المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي، إذ إن المستثمرين الخليجيين سجلوا صافي بيع بقيمة 67 مليون درهم، وكذلك المستثمرين العرب الذين بلغت محصلة تداولاتهم 5 ملايين درهم صافي بيع أيضاً، في حين أن المستثمرين الأجانب من غير العرب والخليجيين سجلوا صافي شراء بقيمة 128.3 مليون درهم.

وفي سوق دبي المالي شهدت الجلسة تداولات بقيمة 283.4 مليون درهم بتنفيذ 4.382 صفقة توزعت على 127.8 مليون سهم.

وأغلق المؤشر على 3.349.56 نقطة بانخفاض قدره 10.58 نقطة عن إغلاقه السابق.

وشهد التداول ارتفاع 4 شركة وهبوط 15 شركة وثبات أسعار 8 شركة.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 124.14 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 75.13 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 13.68 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 16.59 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 39.011 مليون درهم.