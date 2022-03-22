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الاقتصادي
محمد الشرقي يستقبل وفد المنظمة العالمية للنمو الأخضر
محمد بن حمد خلال استقباله وفد المنظمة العالمية للنمو الأخضر (وام)
23 مارس 2022 01:06

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية الاستدامة في المجال البيئي كضرورة تخدم رؤية الإمارات وتوجهاتها العالمية، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية، بما يضمن الارتقاء بالعمل البيئي ويدعم تطوره.
جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد الفجيرة وفد المنظمة العالمية للنمو الأخضر، برئاسة أليخاندرا بيفيانا رئيس مجلس إدارة المنظمة. وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون المشترك والمشاريع القادمة بين هيئة الفجيرة للبيئة والمنظمة، بما يخدم محاور العمل وخططه المستقبلية في مجال البيئة والاستدامة.  
وأكد سموه أن إمارة الفجيرة تنتهج أرقى معايير الاستدامة البيئية العالمية، وتتبنى أفضل الممارسات والمبادرات التي تدعم جهود الدولة في هذا القطاع الحيوي، وتعمل بشكل متكامل مع الجهود العالمية في المحافظة على متطلبات البيئة.

محمد الشرقي
الإمارات
الفجيرة
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