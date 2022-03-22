مكتوم بن محمد يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيتي» العالمية

دبي (الاتحاد)

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، جين فريزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيتي» (Citi) العالمية.

ورحّب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالرئيس التنفيذي لمجموعة «سيتي» في مستهل اللقاء الذي جرى في أبراج الإمارات بدبي، حيث جرى استعراض تطور الشراكة الطويلة التي تجمع بين دولة الإمارات والمجموعة العالمية والتي تعود إلى العام 1964 مع افتتاح «سيتي بنك»، التابع للمجموعة مقراً له في دبي، لتدخل الشراكة مرحلة جديدة في العام 2006، والتي تعزَّز معها تواجد المجموعة في الإمارة والمنطقة من خلال تأسيس مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي، وذلك لإدارة أعمالها وخدمة عملائها في منطقة الشرق الأوسط.

وتم خلال اللقاء استعراض الأنشطة المالية والمصرفية التي تتخصص فيها المجموعة وتقدمها لعملائها في دولة الإمارات وكذلك المنطقة من خلال مركزها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي، حيث أكد سموه حرص الدولة على تطوير روابطها مع مجتمع المال والأعمال العالمي بإمداد مختلف مكوناته بكل المقومات المؤهلة للتميز، سعياً لتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة، واستناداً إلى مجموعة من المعطيات التي تضمن مزيداً من الازدهار للشراكات القائمة والإسهام في توسيع نطاقها وإيجاد المزيد منها.

وتطرق الحديث إلى أهم عناصر البيئة الداعمة التي توفرها دبي لقطاعات الأعمال المختلفة ومن أهمها القطاع المالي والمصرفي، وفي مقدمتها البنية التحتية اللوجستية والتقنية المتطورة، والأطر التشريعية المُحدَّثة التي تكفل للمؤسسات المالية العالمية، وعلى تنوّع أحجام أعمالها، الأجواء الملائمة التي تمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية ضمن منظومة عمل تتسم بالمرونة والقدرة على التكيُّف مع مختلف المتغيرات، مع اتباع أفضل الممارسات وتطبيق أرقى المعايير العالمية.

وتتنوع الخدمات المقدمة من مجموعة «سيتي»، والتي تعد من أكبر المؤسسات المالية العالمية، حيث تقدم خدماتها لملايين العملاء حول العالم سواء الأفراد أو المؤسسات في نحو 160 دولة ومنطقة، وقد وصلت عائدات المجموعة العالمية في العام 2021 إلى«71.9» مليار دولار.

حضر اللقاء، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وهلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.