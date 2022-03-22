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الاقتصادي
مديرة صندوق النقد: حرب أوكرانيا ستبطئ النمو العالمي
كريستالينا جورجيفا
22 مارس 2022 21:26

واشنطن (رويترز) قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، إن توقعات جديدة للصندوق من المنتظر أن تصدر في أبريل، ستظهر أن الحرب في أوكرانيا ستبطئ النمو الاقتصادي العالمي، لكنها لن تتسبب في ركود عالمي.
ومتحدثة في ندوة على «الإنترنت» استضافتها مجلة فورين بوليسي، قالت جورجيفا، إن بعض الاقتصادات الناشئة الضعيفة التي ما زالت تجد صعوبة في التغلب على جائحة «كوفيد-19» تواجه خطر ركود بسبب صدمات من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتشديد الأوضاع المالية الناتجة عن زيادات أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة. 

 وأكدت أن نظام العقوبات ضد روسيا لا ينذر بزوال الدولار كعملة للاحتياطي.

الحرب في أوكرانيا
صندوق النقد الدولي
كريستالينا جورجيفا
روسيا وأوكرانيا
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