مستوى قياسي للدولار مقابل الجنيه المصري

القاهرة (رويترز) أظهرت بيانات ريفينيتيف أن الجنيه المصري هبط إلى حوالي 18.50 للدولار صباح يوم الثلاثاء نزولا من 18.27، بعد يوم من تخفيض البلاد قيمة العملة المحلية بنسبة 14 في المئة.

وخفّضت مصر يوم الاثنين قيمة العملة من 15.7 جنيه للدولار، وهو المستوى الذي ظلت شبه مستقرة عنده معظم الوقت منذ نوفمبر 2017.

ودفع أحدث خفض لقيمة العملة الجنيه للهبوط بأكثر من 15 بالمئة منذ صباح الاثنين.

وقال مجلس الوزراء في بيان اليوم إن مصر تخطط لإعادة هيكلة ميزانيتها العامة للسنة المالية 2022-2023 للتغلب على تداعيات الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.

ورفع البنك المركزي يوم الاثنين أسعار الفائدة الرئيسة للإقراض والاقتراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس، وبدأت بنوك مملوكة للدولة بيع شهادات إيداع لمدة عام للجمهور بعائد 18 في المئة، وأعلنت الحكومة عن حزمة لتخفيف الضغوط الاقتصادية بقيمة 130 مليار جنيه (7.05 مليار دولار).