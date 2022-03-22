"معاً" تبرم شراكة استراتيجية مع ستارت إيه

أبوظبي (الاتحاد)



أبرمت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» اتفاقية شراكة مع «ستارت إيه دي» منصة تسريع الشركات الناشئة المدعومة من شركة «تمكين» والتي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها. وتهدف هذه الشراكة التي تمتد على مدار ثلاثة أعوام إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، تعزيزاً لمكانة أبوظبي كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار الاجتماعي.وتنص اتفاقية الشراكة على تنظيم ست دورات من حاضنة معاً الاجتماعية، وإنشاء مجلس استشاري أكاديمي يضم أعضاء هيئة التدريس والخبراء لتعزيز الريادة الفكرية في الابتكار الاجتماعي، والزمالات البحثية المرتبطة بالنطاق المحلي، إلى جانب عقد عددٍ من ندوات الأثر الاجتماعي السنوية التي ستجمع قادة الفكر لنشر وتبادل المعرفة القابلة للتطبيق.

ووقع الشراكة في منصة الابتكار الاجتماعي من هيئة معاً «أخذ وعطاء» فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية بهيئة «معاً»، وراميش جاغاناثان، العضو المنتدب «ستارت إيه دي» والعميد المساعد للهندسة في جامعة نيويورك أبوظبي، وذلك بحضور سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية «معاً» وجون تيت الرئيس التنفيذي في تمكين.

وتحمل الدفعة السادسة من برنامج الحاضنة الاجتماعية شعار «ريادة الأعمال للمجتمع»، وتهدف إلى تمكين وإعداد رواد الأعمال الاجتماعيين في قطاعي الثقافة المالية وتكنولوجيا التعليم، حيث تمتاز هذه النسخة بتركيزها على استقطاب سيدات ورائدات الأعمال للمشاركة.

ويسعى برنامج الحاضنة الاجتماعية إلى دعم الشركات الاجتماعية الناشئة في مراحلها المبكرة، بما يمكنها من تطوير حلول مبتكرة تحقق أثر اجتماعي إيجابي ومستدام في معالجة الأولويات الاجتماعية المحددة وتعمل على توسيع قطاع الأعمال بما يحقق الصالح العام.

ويستقبل البرنامج الطلبات من رواد الأعمال الاجتماعيين والشركات الاجتماعية الناشئة ذات التوجه الواضح والقادر على ترك أثر إيجابي حقيقي في التعليم الإلكتروني أو الارتقاء بمستوى الثقافة المالية في المجتمع، بالإضافة إلى تبسيط الاستثمارات، وتحسين عادات التمويل الشخصي. وسيفتح باب التسجيل في الدورة السادسة من 18 مارس الجاري وحتى 8 مايو المقبل. ويستهدف البرنامج اختيار ما يصل إلى 12 شركة ناشئة للانضمام إليه مع نهاية مرحلة التقديم.