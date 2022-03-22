اليوم 08:20
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
«ترافيجورا»: السوق خسرت 2.5 مليون طن من النفط الروسي
منصات نفط في روسيا
22 مارس 2022 20:46

لوزان (رويترز) قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع، اليوم الثلاثاء، إن سوق النفط خسرت بالفعل حوالي 2.0-2.5 مليون طن من النفط الروسي، مضيفاً أن شحاً في المعروض في سوق الديزل سيكون من الصعب على أميركا اللاتينية وأفريقيا بشكل خاص أن تتحمله.وأبلغ جيريمي وير قمة «فايننشتال تايمز» العالمية للسلع الأولية «هناك نقص في المعروض من الخام يبلغ حوالي مليون برميل يومياً، ونقص قدره مليون برميل يومياً في المنتجات النفطية، وربما أكثر من ذلك قليلاً». وقال إن سوق الديزل تعاني شحاً شديداً يمكن لأوروبا أن تتحمل تكلفته، لكنه سيكون صعباً على أفريقيا التي تعتمد بشدة على الديزل لتوليد الكهرباء.

الحرب في أوكرانيا
سوق النفط العالمية
النفط الروسي
آخر الأخبار
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
عربي ودولي
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
اليوم 08:14
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
دنيا
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
اليوم 07:56
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
عربي ودولي
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
اليوم 07:48
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
دنيا
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
اليوم 07:39
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
عربي ودولي
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
اليوم 07:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©