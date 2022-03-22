«ترافيجورا»: السوق خسرت 2.5 مليون طن من النفط الروسي

لوزان (رويترز) قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع، اليوم الثلاثاء، إن سوق النفط خسرت بالفعل حوالي 2.0-2.5 مليون طن من النفط الروسي، مضيفاً أن شحاً في المعروض في سوق الديزل سيكون من الصعب على أميركا اللاتينية وأفريقيا بشكل خاص أن تتحمله.وأبلغ جيريمي وير قمة «فايننشتال تايمز» العالمية للسلع الأولية «هناك نقص في المعروض من الخام يبلغ حوالي مليون برميل يومياً، ونقص قدره مليون برميل يومياً في المنتجات النفطية، وربما أكثر من ذلك قليلاً». وقال إن سوق الديزل تعاني شحاً شديداً يمكن لأوروبا أن تتحمل تكلفته، لكنه سيكون صعباً على أفريقيا التي تعتمد بشدة على الديزل لتوليد الكهرباء.