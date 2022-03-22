ارتفاع أسواق الأسهم الخليجية ومؤشر بورصة مصر يصعد 1.3%

دبي (رويترز) - أنهت أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج معاملاتها على ارتفاع اليوم الثلاثاء حاذية حذو الأسواق العالمية، في حين قفز مؤشر الأسهم القيادية في مصر للجلسة السادسة على التوالي.

وصعد المؤشر إيجي إكس 30 في البورصة المصرية 1.3 بالمئة بعدما قفز أكثر من أربعة بالمئة في جلسة الاثنين، وهي أكبر مكاسبه من حيث النسبة المئوية في نحو عامين.

وقال وائل مكارم، كبير خبراء استراتيجيات أسواق الشرق الأوسط في إكسنس "فتحت البورصة المصرية على ارتفاع مع أخذ المستثمرين في الاعتبار المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتخفيف آثار الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد المصري".

وخفضت مصر اليوم الثلاثاء هدفها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.5 بالمئة للعام المالي 2022-2023 الذي يبدأ في يوليو، وذلك بعد يوم من قيام البنك المركزي برفع معدل الفائدة الأساسي بواقع مئة نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وارتفعت مؤشرات البورصات الأوروبية مع تعديل المستثمرين توقعاتهم لأسعار الفائدة بينما ارتفعت أسعار النفط مدعومة بمخاطر على المعروض ناجمة عن احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي ومخاوف من هجمات على منشآت النفط السعودية.

وأغلق المؤشر القياسي للأسهم السعودية مرتفعا 0.4 بالمئة.

وقفزت أسهم شركة النهدي الطبية نحو 21 بالمئة إلى 158.4 ريال مقارنة مع 131 ريال للسهم في طرحها العام الأولي. وأغلقت الأسهم عند 150 ريال للسهم.

وجمعت النهدي 1.36 مليار ريال في أكبر طرح عام أولي في السعودية منذ إدراج شركة أرامكو في 2019.

وارتفعت أسهم شركة التعدين السعودية 3.5 بالمئة بعدما قالت إنها صدًرت أول شحنة أمونيا من مينائها الجديد.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.3 بالمئة تحت ضغط من أسهم شركة الاتصالات الإماراتية التي انخفضت 2.1 بالمئة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.7 بالمئة بعدما أغلق على انخفاض في الجلستين السابقتين.

وزاد المؤشر القطري 0.1 بالمئة، إذ غطت مكاسب لشركات التعدين على خسائر لقطاع الطاقة.

وانخفض سهم البنك التجاري 2.6 بالمئة.