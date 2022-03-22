«وول ستريت» ترتفع عند الفتح بدعم من مكاسب لأسهم البنوك

نيويورك (رويترز) - ارتفعت المؤشرات الرئيسة للأسهم في بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الثلاثاء بدعم من مكاسب لأسهم البنوك، مع تنامي الرهانات على زيادات نشطة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي، وصعود أسهم شركة نايك لصناعة الملابس والأدوات الرياضية بعد نتائج فصلية إيجابية.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 0.09 بالمئة إلى 34583.24 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.18 بالمئة إلى 4469.10 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 0.20 بالمئة إلى 13866.43 نقطة.