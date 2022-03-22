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الاقتصادي
«أرامكو»: تكاليف إنتاج برميل النفط بلغ 11.3 ريال العام
«أرامكو»: تكاليف إنتاج برميل النفط بلغ 11.3 ريال العام
22 مارس 2022 15:32

الرياض ( د ب أ)

قالت شركة أرامكو السعودية، إن تكاليف إنتاج كل برميل مكافئ نفطي، اللاحقة لأعمال الحفر في قطاع التنقيب والإنتاج، بلغت ثلاثة دولارات ( 11.3 ريال سعودي) خلال عام 2021، وفق ما نشرته صحيفة «الاقتصادية أونلاين» السعودية اليوم الثلاثاء.

وكانت التكلفة 2.8 دولار ( 10.6 ريال سعودي) في عامي 2019 و2018، وثلاثة دولارات ( 11.3 ريال سعودي) في2020. وتبلغ النفقات الرأسمالية في قطاع التنقيب والإنتاج لكل برميل مكافئ نفطي 4.9 دولار للبرميل ( 18.4 ريال).

وقالت الصحيفة: إن تكاليف الاستخراج في شركة أرامكو السعودية تعد من بين المعدلات الأدنى عالمياً، وذلك بفضل «ما تتميز به المملكة من تكوينات جيولوجية وبيئات ملائمة تقع فيها مكامن الشركة سواء على اليابسة وفي المياه الضحلة، بالإضافة إلى أوجه التكامل التي تستفيد منها الشركة خلال استخدامها لشبكات بنية تحتية وخدمات مساندة ضخمة، إلى جانب النموذج التشغيلي لمعدل النضوب المنخفض، واستخدام أحدث التقنيات».

وكان التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» الذي صدر في العاشر من شهر فبراير الماضي، أظهر ارتفاع إنتاج السعودية من النفط بواقع 54 ألف برميل يومياً خلال شهر يناير الماضي، ليصل إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً، وهو أعلى مستوى إنتاج منذ أبريل 2020، مواصلاً الارتفاع للشهر العاشر على التوالي.
 

أرامكو السعودية
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