عمومية «العين الأهلية» تقر توزيع 30% أرباحاً نقدية

أبوظبي (الاتحاد)

أقرت الجمعية العمومية لشركة العين الأهلية للتأمين توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% على المساهمين عن العام 2021، حيث حققت الشركة أداءً قوياً ونمواً في الأعمال.

وقال محمد جوعان راشد البادي الظاهري رئيس مجلس الإدارة، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، الذي عقد افتراضياً:«لقد استمرت الفعاليات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم، والمزيد من القوة استناداً إلى الدعم الحكومي اللامحدود، ونتيجة ذلك تم تحقيق نمو في الاقتصاد بنسبة 2.1% لعام 2021، وحسب آخر إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، من المتوقع نمو الاقتصاد الوطني للعام 2022 بنسبة 4.2%، وفي ما يتعلق بالقطاعات غير النفطية فالنمو المتوقع بنسبة 3.9%، أما القطاع النفطي فمن المتوقع نموه بنسبة 5% هذا العام».

وأضاف:«ومن المتوقع أن يشهد سوق التأمين في الدولة استمراراً في النمو والتقدم مع نمو الاقتصاد الوطني المحلي بشكل عام انسجاماً مع الخطط الاقتصادية في جميع المجالات، ويسرنا إعلامكم أن شركة العين الأهلية للتأمين حققت زيادة بنسبة 10% من صافي الأرباح في العام 2021 مقارنة بالعام 2020».

وتابع بالقول:«إن إجمالي إيرادات أقساط التأمين لعام 2021 قد بلغت 1.206 مليار درهم مقارنة مع 1.207 مليار درهم لعام 2020، وبلغ مخصص الأقساط غير المكتسبة 69.9 مليون درهم في عام 2021 مقارنة مع 99.8 مليون درهم في عام 2020، وقد بلغ صافي الربح الذي حققته الشركة 83.2 مليون درهم في عام 2021 مقارنة مع 75.9 مليون درهم في عام 2020».