صدمة أسعار الذهب في مصر !

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

رقم قياسي وصلت إليه أسعار الذهب في مصر بعد تخطي سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز الألف جنيه لأول مرة في تاريخ البلاد، أمر اعتبره عضو مجلس إدارة شعبة الذهب المصرية عمرو مغربي بمثابة صدمة في الأسواق، لا يتوقف عند انخفاض قيمة الجنيه في البلاد أمام الدولار، وإنما أيضًا بارتفاع سعر أوقية الذهب بمقدار 10 دولارات في الأسواق العالمية.

وأضاف المسؤول في شعب الذهب المصرية لـ«الاتحاد» أن السعر الحالي للذهب سيواصل الارتفاع لحين استتباب سعر الجنيه أمام الدولار، خاصة أن الأخير يواصل الارتفاع إلى مستويات قياسية لم يصل إليها منذ قرار البنك المركزي بتعويم قيمة العملة المحلية في عام 2016، ووصل حينها إلى قرابة 20 جنيهاً مصرياً.

وبحسب شعبة الذهب المصرية، شهدت أسعار الذهب للجرام الواحد ارتفاعاً لليوم الثاني على التوالي، فحقق عيار 21 حوالي 1025 جنيهاً بعد وصوله إلى ألف جنيه مساء أمس مع رفع قيمة الفائدة في البنوك المصرية، فيما وصل سعر أوقية الذهب في البلاد إلى حوالي 20 ألف جنيه كمستوى سعر قياسي لم تصل إليه من قبل.

الأمر ذاته يعتبره عمرو المغربي المسؤول المصري أنه سيظل فترة ليست بالقصيرة حتى استقراره إلى السعر الذي سيصل إليه، مع توقعات ضئيلة باحتمالية تراجع سعره مرة أخرى ولو بنسب قليلة مقارنة بالسوق العالمية، مشيرًا إلى أن أمرًا آخر يطرأ وهو استخدام الذهب كوسيلة ادخار وبالتالي زيادة الطلب واستمرار ارتفاعه في الأسواق.