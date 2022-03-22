اللولو تفتتح هايبرماركت جديداً في منطقة الشامخة بأبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

عززت مجموعة مجموعة اللولو العالمية، من وجودها في إمارة أبوظبي من خلال افتتاح هايبرماركت عالمي المستوى في الشامخة مول.وافتتح حسن علي الظاهري، مدير مكتب البلدية الفرعي في الوثبة، بلدية أبوظبي، أحدث متجر لمجموعة اللولو هايبرماركت في الشامخة مول، بحضور سلطان حوير، مدير إدارة عقود ممتلكات البلدية، دائرة البلديات والنقل، ومحمد إبراهيم الصباغ، مدير مكتب عقود ممتلكات البلدية بالإنابة، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية ومسؤولين آخرين.

ويغطي المستأجر الرئيسي لولو هايبرماركت مساحة 60.000 قدم مربع، ويوفر مجموعة كبيرة من المنتجات التي تلبي احتياجات كافة المتسوقين.

وبهذه المناسبة، أعرب يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، عن سعادته بافتتاح الهايبرماركت الجديد، قائلاً: «يسعدنا أن نرى افتتاح هايبرماركت جديد يلبي احتياجات عملائنا الذين يعيشون في منطقة الشامخة والمناطق المجاورة لها، وتوفير تجربة تسوق عالمية لهم. نحن فخورون بإضافة متجر جديد إلى سلسلة متاجرنا المتنامية، وهي شهادة على أن مجموعة اللولو قد راهنت على مستقبل الإمارات واستمرت في خططها التوسعية واستثماراتها حتى خلال أشهر الوباء الصعبة».

وقال يوسف:«لقد كانت سياستنا دائماً هي توفير تجربة تسوق فريدة أقرب إلى سكان الضواحي والمناطق النائية، بدلاً من جعلهم يقودون لمسافات طويلة».

وأضاف يوسف علي: «نحن فخورون بأن نكون جزءاً من مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات وسنواصل دعم استراتيجيات التنمية المستدامة فيها. وبفضل القيادة الحكيمة، لم يكن هناك نقص في المواد الغذائية وكانت جميع المواد الغذائية متاحة بأسعار معقولة خلال هذه الأزمة العالمية، شكراً للقيادة الحكيمة».