«جمارك دبي» تسجل 92% سعادة للعملاء والشركاء

دبي (الاتحاد)

سجلت مؤشرات السعادة لجمارك دبي مستويات مرتفعة خلال العام الماضي، بواقع 92% للشركاء، 91.8% للمتعاملين، 92% للمجتمع.

وأكد خليل صقر بن غريب، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي، أن الدائرة اتخذت خطوات عملية لتحقيق سعادة المجتمع، وتبنت هدفاً استراتيجياً ضمن خططها يعنى بإسعاد المعنيين، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي المدينة الأكثر سعادة في العالم، وأن وظيفة الحكومة هي تحقيق السعادة للمجتمع.

وعززت جمارك دبي جهودها في دعم وتنفيذ المبادرات المجتمعية ومشاريع الاستدامة خلال العام 2021، بإطلاق 126مبادرة نوعية، استفاد منها 76500 شخص من كافة شرائح المجتمع، ووظفت الدائرة كافة مواردها وإمكانياتها على جميع الصعد لإحداث طفرة في مفهوم المسؤولية المجتمعية، وابتكار مبادرات تخدم المجتمع وتحقق سعادة أفراده وزواره.وعلى صعيد الشراكة الحكومية، أوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي أن جمارك دبي تحرص على تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية بشكل خاص، وبقية الشركاء الرئيسيين والاستراتيجيين بشكل عام، تحقيقاً لمنهجية إدارة الشراكة التي تقوم على بناء علاقات قوية وممتازة مع الشركاء، وبصورة تعود على جميع الأطراف بالنفع والفائدة، وضمن هذا الإطار أبرمت الدائرة خلال العام الماضي 6 مذكرات تفاهم، وعقدت 108 مقارنات معيارية، و38 اجتماعاً متنوعاً مع جهات مختلفة.

ومن جانبه، قال إدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء في جمارك دبي: «نجحت جمارك دبي بتحقيق المركز الثاني لسعادة المتعاملين وبنسبة 91.8% وفق نتائج دراسات سعادة متعاملي حكومة دبي 2021، حيث نفذت الدائرة خطة تحسين شاملة، شملت العديد من المبادرات، وتطوير آلية متابعة جميع نتائج دراسات سعادة المتعاملين والمتسوق السري الداخلي والخارجي من خلال فريق عمل متخصص، الذي أجرى تحليلاً شاملاً لتلك النتائج ووضع مستهدفات واقعية وقابلة للتحقيق، يتم مراجعتها بشكل دوري انطلاقاً من توجيهات فريق القيادة في الدائرة، وشملت خطة التحسين كذلك استمرارية عقد مقارنات للخدمات الجمركية، وتجربة المتعاملين مع أفضل الإدارات والمراكز الجمركية، وإعادة هيكلة مراكز خدمات المتعاملين وفق توجيهات مركز نموذج دبي للارتقاء بالخدمة لمستويات غير مسبوقة من التميز»..

وأضاف: «كان لمبادرات جمارك دبي ذات الارتباط المباشر مع العملاء دور حيوي في دعم مؤشر السعادة، ويأتي في مقدمتها الاجتماع الدوري للمجلس الاستشاري لجمارك دبي، والذي يمثل قناة تواصل رئيسية للاستماع إلى مجموعات العمل والتجارة والاطلاع على مقترحاتهم وفق كل مرحلة ومناقشتها ودراستها والعمل على تنفيذها، مؤكداً أن هذه الاجتماعات أدت دوراً مهماً خلال جائحة كورونا وتخفيف آثارها على عملاء الدائرة».