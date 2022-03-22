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الاقتصادي
أسهم أوروبا تصعد بدعم قطاعي البنوك والطاقة
أسهم أوروبا تصعد بدعم قطاعي البنوك والطاقة
22 مارس 2022 13:02

لندن (رويترز) 

 ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، مدعومة بتواصل انتعاش أسهم شركات الطاقة على خلفية ارتفاع أسعار النفط ومكاسب أسهم البنوك بعد تصريحات متشددة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بعد بداية فاترة للأسبوع. 

وارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 0.8 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر البنوك 1.1 بالمئة.قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، الاثنين، إن البنك المركزي يجب أن يتحرك «بسرعة» لرفع أسعار الفائدة وربما «بقوة أكبر» لمحاربة التضخم الحاد، وذلك بعد أثر رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي على الأسواق.
تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اندلاع موجة صعود في أسعار السلع، بما فيها النفط والمعادن الصناعية، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات.

الأسهم الأوروبية
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