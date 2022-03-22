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الاقتصادي
«دبي للخدمات المالية» تفرض جزاءات على شركتين وشخصين من مجموعة أدينيوم
«دبي للخدمات المالية» تفرض جزاءات على شركتين وشخصين من مجموعة أدينيوم
22 مارس 2022 12:55

دبي (الاتحاد)
اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية إجراءات تنفيذية ضد شركتين من مجموعة «أدينيوم» (Adenium Group) وشخصين مرتبطين بها، لقيامهم بارتكاب عدد من الانتهاكات المخالفة لتشريعات سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك ممارستهم لأنشطة خدمات مالية غير مرخصة.والشركتان هما«أدينوم إنيرجي كابيتال ليمتد» (أدينيوم كايمان)، وهي شركة مسجلة في جزر كايمان وقيد التصفية حالياً، وشركة «أدينيوم إنيرجي كابيتال أدفايزورز ليميتد» (إي إيه سي إي إل)، وهي شركة مرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية وأيضاً قيد التصفية حالياً.. تنتمي كل من شركة «أدينيوم كايمان» وشركة «أدينيوم إنيرجي كابيتال أدفايزورز ليميتد» إلى مجموعة أدينيوم، التي قامت باستثمار وإدارة العديد من مشاريع الطاقة الشمسية في بلدان مختلفة.
أما الشخصان فهما واصف الصواف، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أدينيوم كايمان والمسؤول التنفيذي الأول السابق لشركة «أدينيوم إنيرجي كابيتال أدفايزورز ليميتد»، ويوسف فؤاد شاكر، رئيس الشؤون القانونية السابق لشركة أدينيوم كايمان والمدير المرخص السابق لشركة «أدينيوم إنيرجي كابيتال أدفايزورز ليميتد».

سلطة دبي للخدمات المالية
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