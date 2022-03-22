«تسلا» تفتتح مصنعها الجديد في ألمانيا اليوم

برلين (د ب أ)

تفتتح اليوم الثلاثاء شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية العملاقة تسلا مصنعها الجديد خارج العاصمة الألمانية برلين.

ومن المتوقع أن يقوم إيلون ماسك مؤسس ورئيس تسلا خلال الاحتفال بتسليم أولى السيارات من طراز موديل واي، التي أنتجها المصنع للعملاء بعد عامين فقط من بدء أعمال بناء المصنع.

ومن المتوقع أيضاً حضور المستشار الألماني أولف شولتس ووزير الاقتصاد روبرت هابيك الاحتفال.

ويوجد المصنع العملاق في ولاية براندنبورج الزراعية المحيطة بالعاصمة برلين، وهو أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا.

وكانت تسلا تأمل في بدء الإنتاج بالمصنع في الصيف الماضي، لكن إجراءات الحصول على الموافقات الحكومية تأخرت، وبخاصة لأن الشركة قررت إقامة مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية، لا يزال تحت الإنشاء، في نفس موقع مصنع السيارات.

ومع ذلك يشعر الألمان بالدهشة لسرعة إنجاز المصنع وبدء تشغيله في دولة تحتاج فيها المشروعات الكبيرة إلى عدة سنوات.

ومنحت ولاية براندنبورج الموافقة النهائية على بدء تشغيل المصنع في وقت سابق من الشهر الحالي.

وكانت تسلا قد ذكرت في وقت سابق أنها استثمرت مليارات اليورو في المشروع.

ومن المتوقع وصول الطاقة الإنتاجية للمصنع في مرحلته الأولى إلى 500 ألف سيارة سنوياً ويوفر حوالي 12 ألف وظيفة.