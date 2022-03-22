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الاقتصادي
«جازبروم»: ضخ 108 ملايين متر مكعب غاز اليوم لأوروبا
«جازبروم»: ضخ 108 ملايين متر مكعب غاز اليوم لأوروبا
22 مارس 2022 12:04

موسكو (د ب أ)
 أكدت شركة «جازبروم» الروسية اليوم الثلاثاء أنها تواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية كالمعتاد، ووفقاً لطلبات العملاء الأوروبيين.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن المتحدث باسم الشركة سيرجي كوبريانوف القول:«تقوم جازبروم بضخ الغاز لنقله عبر الأراضي الأوكرانية بشكل اعتيادي، ووفقاً للكميات المطلوبة من المستهلكين الأوروبيين، والتي تبلغ اليوم 108 ملايين متر مكعب».
وكان الطلب ليوم أمس عند 104.7 مليون متر مكعب. تجدر الإشارة إلى أن هذه الكمية تأتي قريبة من إجمالي الالتزامات
التعاقدية التي يمكن أن تضخها جازبروم عبر أوكرانيا، والبالغة 109.7 مليون متر مكعب في اليوم.

الغاز الروسي
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