إغلاق مدرج مطار دبي الدولي الشمالي لتنفيذ عمليات تطوير شاملة

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن إغلاق المدرج الشمالي لمطار دبي الدولي DXB لمدة 45 يوماً اعتباراً من تاريخ 9 مايو وحتى 22 يونيو 2022، وذلك بهدف تنفيذ عملية تطوير شاملة لمواصلة توفير أعلى معايير السلامة وتعزيز إدارة العمليات بسلاسة وكفاءة عالية.

وعلى الرغم من استمرارية أعمال الصيانة الدورية التي تتم بشكل أسبوعي في المدرج الشمالي، إلا أن هناك تحسينات شاملة تم التخطيط لها مسبقاً وتتطلب إغلاقاً كاملاً للمدرج، حيث خضع المدرج لعملية تطوير مماثلة خلال عام 2014، بينما أُجريت عمليات التجديد في المدرج الجنوبي في عام 2019.

وتواصل مطارات دبي جهودها بالاستثمار في تطوير وتعزيز البنية التحتية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يُسهم في توفير خدمات ذات جودة عالية ويُعزز من مكانتها الرائدة كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم.

وبفضل امتلاكه إلى مدرج مزدوج الاتجاهات، سيتمكن مطار دبي الدولي DXB من استقبال المسافرين خلال فترة الإغلاق، مع توجيه عدد من الرحلات إلى المطار الثاني في مدينة دبي «مطار دبي وورلد سنترال -DWC»، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها للحد من التأثيرات التي قد تطرأ على رحلات الطيران خلال هذه الفترة.

وفي هذا الإطار، بادرت مؤسسة مطارات دبي بإخطار جميع شركات الطيران بشكل استباقي من أجل التخطيط لتخفيض عدد الرحلات وتحديد الجدول الزمني وفقاً لذلك.