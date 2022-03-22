اليوم 08:19
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
الفيدرالي الأميركي: مستعدون لزيادة الفائدة نصف نقطة مئوية في مايو
الفيدرالي الأميركي: مستعدون لزيادة الفائدة نصف نقطة مئوية في مايو
22 مارس 2022 11:54

واشنطن (د ب أ)

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، إن المجلس مستعد لزيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، خلال اجتماعه المقرر في مايو المقبل، بالإضافة إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً لكبح جماح التضخم، إذا لزم الأمر.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المجلس كان رفع سعر الفائدة خلال اجتماع الأسبوع الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية، لينهي نحو عامين من الفائدة القريبة من صفر في المئة، ويشير إلى إمكانية زيادة الفائدة ست مرات أخرى خلال العام الحالي.
وقال باول إن اقتراح زيادة سعر الفائدة الأمريكية بمقدار نصف نقطة مئوية دفعة واحدة سيكون مطروحاً على اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس يومي 3 و4 مايو المقبل، وفي الاجتماعات التالية.
وقال باول في كلمة له بعنوان «استعادة استقرار الأسعار» أمام الاتحاد الوطني لاقتصادات الأعمال أمس«، إذا توصلنا إلى أنه من المناسب التحرك بقوة أكبر بزيادة سعر الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس خلال أي اجتماع أو اجتماعات سنفعل ذلك».
ومن المتوقع وصول سعر الفائدة في الولايات المتحدة إلى 2.8% خلال العام المقبل، وهو ما يتجاوز حد 2.4% التي يقال إنه يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.
 

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي
آخر الأخبار
عمال الإنقاذ وهم يمشطون الموقع الذي تحطمت فيه رحلة طيران الصين الشرقية
عربي ودولي
الصين تعثر على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة
اليوم 08:12
سعود بن صقر مستقبلاً مسرور بارزاني (وام)
الإمارات
سعود بن صقر يبحث العلاقات مع بارزاني
اليوم 01:58
محمد بن سعود لدى حضوره الحفل (وام)
الإمارات
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الحبسي
اليوم 01:58
رئيس أوزبكستان خلال منح سهيل المزروعي الوسام (وام)
الإمارات
رئيس أوزبكستان يمنح سهيل المزروعي وسام الصداقة
اليوم 01:58
مريم المهيري: الإمارات نموذج عالمي رائد في مواجهة تحديات التغير المناخي
الإمارات
مريم المهيري: الإمارات نموذج عالمي رائد في مواجهة تحديات التغير المناخي
اليوم 01:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©