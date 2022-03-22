«نيكي» يواصل المكاسب للجلسة السادسة

طوكيو (رويترز)

ارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة السادسة على التوالي اليوم الثلاثاء، مسجلاً أطول سلسلة مكاسب له منذ سبتمبر، إذ دعمت زيادة أسعار النفط أسهم شركات الطاقة، فيما ربحت أسهم قطاع الخدمات المالية على خلفية ارتفاع عوائد السندات العالمية.وأغلق نيكي مرتفعاً 1.48 بالمئة إلى 27224.11 نقطة بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 17 فبراير. وفي وقت سابق من الشهر، كان قد انخفض إلى أدنى مستوى في 16 شهراً عند 24681.74 نقطة.

وقادت أسهم شركات التنقيب عن النفط المكاسب بقفزة 8.21 بالمئة، وتلتها أسهم قطاع التأمين الذي ارتفع 4.74 بالمئة بفضل الزيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وارتفع قطاع البنوك 3.33 بالمئة.

وكان سهم شركة النفط والغاز إنبكس أكبر الرابحين على المؤشر نيكي بارتفاع 8.63 بالمئة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.28 بالمئة إلى 1933.74 نقطة، وسجل سادس جلساته على التوالي من المكاسب.