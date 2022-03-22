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الاقتصادي
الذهب يستقر بفعل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية
الذهب يستقر بفعل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية
22 مارس 2022 11:52

لندن (رويترز) 

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، في أعقاب اتخاذ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لموقف حاسم تجاه التضخم، في حين دعم تصاعد الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا الطلب على المعدن الذي يعتبر من الملاذات الآمنة.واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية اليوم الثلاثاء عند مستوى 1936.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1938.80 دولار للأوقية.
وأشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع إذا تطلب الأمر للحد من التضخم الذي ارتفع لمستويات عالية للغاية.
وقفزت عائدات السندات الأمريكية ذات الأجل عشر سنوات متجاوزة 2.3 بالمئة لأول مرة منذ مايو أيار 2019.
وقال خبراء الأسواق إن التحركات القوية في سوق السندات الأمريكية تشير بشكل متزايد إلى ركود وشيك، في حين تشكك الأسواق في خطة البنك المركزي لضمان «رسو سلس» للاقتصاد مع رفعه أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.
ومما أبطأ وتيرة تراجع الذهب تصريحات أوكرانيا، بأنها لن تذعن لإنذارات روسيا التي طالبتها بالتوقف عن الدفاع عن مدينة ماريوبول المحاصرة.
وهبط سعر البلاديوم المستخدم في صناعة السيارات 0.4 بالمئة إلى 2574.04 دولار للأوقية.
وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 25.33 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1039.46 دولار للأوقية.

أسعار الذهب
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