اليوم 08:14
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
الإمارات بوابة شركات أميركا اللاتينية لأسواق المنطقة
غرفتا دبي والأوروجواي خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
22 مارس 2022 01:17

مصطفى عبد العظيم(دبي)

أكد هارولدو إسبالتر، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والخدمات في الأوروجواي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُشكل الوجهة المفضلة لشركات الأوروجواي وأميركا اللاتينية في منطقة الشرق الأوسط، والبوابة المثالية للانطلاق منها إلى أسواق المنطقة، مشيراً إلى سعي بلاده إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الإمارات واستفادة شركاتها من بيئة الأعمال التنافسية التي توفرها للمستثمرين الأجانب.
 وقال إسبالتر لـ«الاتحاد» على هامش الاستعداد لتنظيم الدورة الرابعة من المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية: إن دبي تعتبر واحدة من أكبر الأسواق الواعدة نتيجة، كونها منصة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومركز لإعادة التصدير إلى المنطقة، بجانب التدفقات السياحية المتزايدة، وجذبها لأفضل الشركات العالمية.
وأشاد إسبالتر بما تشهده الإمارة من نهضة كبيرة في القطاعات المتعلقة بتوليد الطاقة والنقل، وتوزيع الطاقات التقليدية والمتجددة، وكذلك في القطاعات المتعلقة بالتحديات البيئية، لاسيما في مجال إدارة النفايات، وهي القطاعات التي تتطلع الأوروجواي لتعزيز التعاون فيها مع دولة الإمارات.
 وأكد أن استفادة الأوروجواي الواسعة من مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، باعتباره منصة عالمية أتاحت الفرصة لبلاده لتقديم ميزاتها التنافسية للعالم، وتحفيز شركاتها على زيادة أعمالها في القطاعات الرئيسة مثل الأغذية الزراعية والخدمات غير التقليدية، وتحقيق تدفق أكبر للاستثمار إلى بلاده، إلى جانب تعزيز الروابط بين قطاعات الأعمال.
وأشار إسبالتر إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين غرفتي الأوروجواي ودبي ستسهم بشكل فاعل في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، فهي تشكل إطار عمل لتطوير علاقة متينة وعميقة وطويلة الأمد بين القطاعات الخاصة في كلا البلدين، إذ أن الوقت قد حان لبدء العمل المشترك نحو تنفيذ إجراءات تعاونية، وتعزيز العلاقات التجارية وتطوير استثمارات جديدة.

الإمارات
أميركا اللاتينية
الأوروجواي
آخر الأخبار
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
دنيا
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
اليوم 07:56
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
عربي ودولي
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
اليوم 07:48
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
دنيا
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
اليوم 07:39
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
عربي ودولي
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
اليوم 07:33
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
عربي ودولي
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
اليوم 07:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©