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الاقتصادي
باول: يجب على «المركزي الأميركي» التحرك سريعاً لخفض التضخم
جيروم باول
21 مارس 2022 21:22

واشنطن (رويترز) - قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الاثنين إن البنك المركزي الأميركي يجب عليه أن يتحرك «على وجه السرعة» لخفض التضخم المرتفع، مضيفا أنه قد يستخدم زيادات أكبر من المعتاد في أسعار الفائدة إذا كان ذلك ضروريا.
وأضاف باول «سوق العمل قوية جدا والتضخم مرتفع جدا.. هناك حاجة واضحة للتحرك على وجه السرعة لإعادة موقف السياسة النقدية إلى مستويات أكثر حيادا ثم التحرك إلى مستويات أكثر تقييدا إذا كان ذلك هو المطلوب لاستعادة استقرار الأسعار».
وقال إنه، على وجه الخصوص، «إذا توصلنا إلى أن من المناسب التحرك بقوة أكبر برفع سعر فائدة الأموال الاتحادية بأكثر من 25 نقطة أساس في اجتماع أو اجتماعات، فسنفعل ذلك».
وكرر باول أيضا القول إن تخفيضات مجلس الاحتياطي لميزانيته العمومية الضخمة قد تبدأ بحلول مايو. 

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