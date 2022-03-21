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الاقتصادي
«فيتول»: الطلب على النفط في 2022 يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة
محطة وقود في الولايات المتحدة
21 مارس 2022 20:05

لندن (رويترز) - قالت شركة فيتول، تاجر الطاقة العالمي، اليوم الاثنين إنها تتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط في 2022 مستويات ما قبل الجائحة لعام 2019 وإن من المرجح أن تبقى أسعار الخام مرتفعة لبعض الوقت.
وقال راسل هاردي الرئيس التنفيذي للشركة في بيان بشأن نتائج المجموعة للعام 2021 «في حين أننا نتوقع أن يهبط الطلب على النفط في الأجل الطويل، إلا أنه من المرجح أن يواصل الطلب النمو للسنوات العشر المقبلة. بالنظر إلى محدودية الاستثمار في الإنتاج، نتوقع أن تتسع فجوة في الطلب على مدار السنوات القليلة المقبلة».
وقالت فيتول إن إيراداتها قفزت إلى 279 مليار دولار في 2021 من 140 مليار دولار في 2020، وإنها سلمت 7.6 مليون برميل يوميا من النفط الخام ومشتقاته العام الماضي مقارنة مع 7.1 مليون برميل يوميا في 2020.
وقال هاردي إن تزايد الطلب على النفط مصحوبا بنمو مكبوح في الإنتاج تسببا في هبوط مخزونات الخام بمقدار مليوني برميل يوميا إلى أدنى مستوياتها في عدة أعوام، مضيفا أن شحا في المعروض في أسواق الطاقة كان موجودا بالفعل قبل تفجر الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف أن أسواق الغاز والكهرباء عانت تقلبات لم يسبق لها مثيل في أوائل الخريف في أوروبا وفي ديسمبر بسبب مخاوف من نقص في المعروض.

 

الطلب العالمي على النفط
كوفيد-19
روسيا وأوكرانيا
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