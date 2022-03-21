النفط يقفز 6 دولارات والاتحاد الأوروبي يدرس حظر الخام الروسي

لندن (رويترز) - قفزت أسعار النفط أكثر من ستة دولارات أثناء التعاملات اليوم الاثنين دافعة خام برنت لتجاوز مستوى 114 دولارا للبرميل بينما تدرس دول الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض حظر على النفط الروسي، وبعد هجوم في مطلع الأسبوع على منشآت نفطية سعودية.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي 6.52 دولار، أو 6%، إلى 114.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.25 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت زيادة بلغت 1.2 في المئة يوم الجمعة.

وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 5.80 دولار، أو 5.7 بالمئة، إلى 110.77 دولار للبرميل.

وعاد التركيز على ما إذا كان سيكون بوسع السوق تعويض الإنتاج الروسي من النفط والذي تضرر من العقوبات مع عدم وجود أي علامة تذكر على تراجع الصراع.

وقال جيفري هالي كبير محللي أواندا في مذكرة إن «هجوم الحوثيين على محطة طاقة سعودية والتحذيرات من حدوث نقص في إنتاج أوبك وحظر نفطي محتمل من الاتحاد الأوروبي على روسيا أدت إلى ارتفاع أسعار النفط في آسيا».

وأضاف «حتى لو انتهت حرب أوكرانيا غدا سيواجه العالم عجزا هيكليا في الطاقة بسبب العقوبات على روسيا».

وتسببت هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران أمس الأحد في انخفاض مؤقت في الإنتاج في مشروع مشترك لمصفاة أرامكو السعودية في ينبع مما أثار قلقا في سوق منتجات النفط المتوترة حيث تعد روسيا موردا رئيسيا كما أن المخزونات العالمية في أدنى مستوياتها منذ عدة أعوام.