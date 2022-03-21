«وول ستريت» تنخفض عند الفتح متأثرة بهبوط أسهم «بوينج»

نيويورك (رويترز) - انخفضت المؤشرات الرئيسة للأسهم في «وول ستريت» عند الفتح اليوم الاثنين مع هبوط أسهم بوينج بعد تحطم طائرة 800-737 في الصين، بينما أبقت زيادة في أسعار النفط مصحوبة بالتطورات التي تحيط بالحرب بين روسيا وأوكرانيا على التوتر بين المستثمرين بعد صعود قوي للسوق الأسبوع الماضي.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 0.24 بالمئة إلى 34669.85 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.02 بالمئة إلى 4462.40 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 0.24 بالمئة إلى 13860.39 نقطة.