الكرملين: حظر النفط الروسي سيضر أوروبا وليس أميركا

موسكو (رويترز) - قال الكرملين اليوم الاثنين إن أوروبا ستتعرض لضربة شديدة في حالة فرض حظر على النفط الروسي مما سيضر بتوازن الطاقة في القارة، لكنه لن يؤثر على الولايات المتحدة.

ويضغط بعض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي من أجل فرض حظر على النفط في إطار تصعيد العقوبات على موسكو روسيا بعد هجومها على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين خلال إفادته اليومية عبر الهاتف «مثل هذا الحظر سيؤثر بشكل خطير جدا على سوق النفط العالمية، وسيؤثر بشدة على توازن الطاقة في القارة الأوروبية».

وقال دبلوماسيون إن هجوما بالأسلحة الكيماوية الروسية في أوكرانيا أو قصفا مكثفا لعاصمتها كييف قد يكون دافعا لفرض حظر على الطاقة. وتقول روسيا إنها تستهدف البنية التحتية العسكرية وليس المدنية.

وحذرت موسكو من أن عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالنفط الروسي ربما تدفعها إلى إغلاق خط أنابيب غاز إلى أوروبا. ولا يزال التكتل، الذي يعتمد على روسيا في 40 بالمئة من احتياجاته من الغاز، منقسما حول كيفية معالجة قضية الطاقة.

وقال بيسكوف «سيبقى الأميركيون كما هم، وسيشعرون بتحسن أكبر من الأوروبيين (في حالة حظر النفط). سيكون هذا صعبا على الأوروبيين. مثل هذا القرار سيؤثر على الجميع».