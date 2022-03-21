1.86 مليار درهم سيولة «الأسهم الإماراتية» اليوم

يوسف البستنجي (أبوظبي)



استقطبت أسواق المال الإماراتية نحو 1.86 مليار درهم تداولات تم تنفيذها خلال جلسة تداولات اليوم في سوقي أبوظبي ودبي، وسط تفاوت في أداء المؤشرات العامة للسوقين.

واستحوذ سوق العاصمة أبوظبي على 1.496 مليار درهم من قيمة التداولات خلال جلسة بداية الإسبوع اليوم، توزعت على 9196 صفقة تم من خلالها تداول 230 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 9562.94 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.454% مقارنة مع مستوى الإغلاق المسجل له بنهاية الأسبوع الماضي.

وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار السوق لـ 21 شركة مقابل انخفاض أسعار 18 شركة، في حين أغلقت 48 شركة على استقرار دون تغيير عن مستويات إغلاقها بنهاية الأسبوع الماضي.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بضغط من سهم اتصالات الذي تراجع 1.13% ليغلق على سعر 35.06 درهم، وسهم العالمية القابضة الذي انخفض 0.9% عند سعر الإغلاق البالغ 186.5 درهم، وألفا ظبي القابضة بتراجع 0.73% عند سعر 27.1 درهم.

وتراجع سعر سهم الدار العقارية إلى 4.66 درهم بنسبة 0.21%.

ومع ذلك تلقى المؤشر العام للسوق دعماً من سهم بنك أبوظبي الأول الذي ارتفع 0.47% عند مستوى الإغلاق البالغ 21.5 درهم.

وأما سوق دبي المالي، فقد أغلق على ارتفاع بنسبة 30% عند مستوى الإغلاق البالغ 3360.14 نقطة، واستحوذ السوق على تداولات بقيمة 364 مليون درهم، نفذت من خلال 4279 صفقة، وبلغت كمية الأسهم التي تم تداولها نمو 96 مليون سهم.

وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار 12 شركة، مقابل انخفاض أسعار 11 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين دون تغيير.

وتلقى السوق دعماً مهماً من ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.17% الذي أغلق على مستوى 14.10 درهم، وشركة دبي للاستثمار التي ارتفع سعر سهمها 2.21% إلى مستوى 2.31 درهم.

ومع ذلك فقط ضغطت عدة أسهم علي المؤشر العام، في مقدمتها سهم إعمار العقارية الذي انخفض 0.92% ليغلق على مستوى 5.35 درهم، وكذلك سهم دبي الإسلامي الذي أغلق على مستوى 6 دراهم بانخفاض 0.16%.

كما انخفض سعر السوق لسهم إعمار للتطوير بنسبة 2.72% عند مستوى الإغلاق البالغ 4.29 درهم.