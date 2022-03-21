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الاقتصادي
محمد بن راشد يعتمد قانوناً جديداً لإدراج التعاونيات في أسواق المال
محمد بن رشد خلال الاجتماع
21 مارس 2022 16:45

أقر، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، اليوم الاثنين، قونانا جديدا يجيز إدراج الجمعيات التعاونية في أسواق المال، خلال اجتماع مجلس الوزراء في معرض إكسبو دبي.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أقررنا في مجلس الوزراء قانوناً جديداً للجمعيات التعاونية في الدولة يجيز إدراجها في أسواقنا المالية ويتيح لها استقطاب شركاء استراتيجيين ويستحدث أنواعاً جديدة لها مثل التعاونيات الرقمية والمالية والمهنية وغيرها. التعاونيات نموذج اقتصادي ناجح يمكن البناء عليه وتطويره لآفاق جديدة".

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