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الاقتصادي
البيت الأبيض يبحث مع مسؤولين تنفيذيين تسارع التضخم
مستهلكة في أحد متاجر الغذاء بالولايات المتحدة
21 مارس 2022 16:37


واشنطن (رويترز) - قالت مصادر لرويترز إن مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط وصناعات أخرى بالولايات المتحدة تلقوا اليوم الاثنين دعوة للحضور إلى البيت الأبيض لإجراء مناقشات مع المسؤولين وسط ارتفاع أسعار الغاز وزيادة التضخم.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن شركة ماراثون بتروليوم كورب لتكرير البترول من بين الضيوف المتوقعين وكذلك ممثلين عن قطاع الزراعة والصناعات الغذائية.
ويضغط الرئيس جو بايدن وزملاؤه في الحزب الديمقراطي على الرؤساء التنفيذيين لشركات النفط الكبرى لزيادة الإنتاج وسط ارتفاع الأسعار في محطات الوقود.
وقال بايدن إن الزيادة الأخيرة في الأسعار ناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا بسبب الهجوم شملت حظرا فوريا على شراء النفط الروسي وواردات الطاقة الأخرى.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة وشمل ذلك أسعار الإيجارات والمواد الغذائية، ومن المتوقع أن يتسارع التضخم على نحو أكبر حيث أدى الصراع في أوكرانيا إلى ارتفاع تكاليف النفط الخام والسلع الأولية الأخرى.

 

التضخم الأميركي
جو بايدن
البيت الأبيض
روسيا وأوكرانيا
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