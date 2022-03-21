أحمد الرميثي: تعزيز الأمن المائي هدف استراتيجي

أبوظبي(الاتحاد) أكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن تعزيز الأمن المائي هدف استراتيجي لسياسات وأهداف الدائرة نظراً لأهمية المورد الحيوي في استقرار اقتصاد الإمارة وضمان استمرار مسيرة التنمية المستدامة في كل القطاعات في المستقبل.

وقال بمناسبة اليوم العالمي للمياه : "تعني المياه أهم مورد طبيعي للإنسان في العالم، وهو المورد الضامن لحماية الأجيال الحالية وفي المستقبل. وبسبب العديد من التحديات، تتزايد الضغوط على موارد المياه الطبيعية في العالم من أجل سد هذا الطلب المتزايد عليها، بجانب العمل على توفير المياه بأعلى جودة وضمان توافر خدمات الصرف الصحي وغيرها من الخدمات المتعلقة بالمياه.



ففي الوقت الراهن، لا يتمكن نحو شخص من كل ثلاثة أشخاص في العالم من الحصول على مياه شرب آمنة، وتشير التقديرات إلى زيادة الطلب العالمي على المياه بأكثر من 50% بحلول عام 2040، ما يمثل ضغطاً إضافياً على هذا المورد الحيوي".



وأضاف "تقوم دائرة الطاقة بالتعاون مع كافة شركاؤها في الإمارة على وضع سياسات ولوائح تضمن تنمية الموارد المائية وتنظيم الانتفاع بها من أجل ضمان أمن الإمدادات بالمستقبل وبما يتناسب مع تطلعات أبوظبي نحو تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية. ولا شك أن الحفاظ على الموارد الطبيعية من المياه وخاصة المياه الجوفية أمر ضروري، إذ تمثل المياه الجوفية 60% من الموارد المائية لأبوظبي، فيما يبلغ معدل الاستخراج الحالي للمياه الجوفية نحو 20 ضعف معدل التغذية الطبيعية. كما يبلغ إجمالي استخدام المياه الجوفية في إمارة أبوظبي 63 %. ومن أجل تخفيف الضغط على مجمل الموارد الطبيعية من المياه، تعمل دائرة الطاقة بالتعاون مع الشركاء على استحداث سياسات ولوائح تستطيع المساهمة في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المياه.