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الاقتصادي
انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتكنولوجيا الأغذية
انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتكنولوجيا الأغذية
21 مارس 2022 15:49

الشارقة (الاتحاد)- انطلقت في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار فعاليات المعرض الدولي لتكنولوجيا الغذاء في نسخته الأولى، للكشف عن مجموعة وافرة من الفرص التجارية القيّمة من أبرز العلامات المختصة في قطاع الأغذية. ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الابتكارات التكنولوجية الجديدة في قطاع الأغذية، بالإضافة للنقاشات والحوارات الرائدة والخبرات الغنية وعروض الطهي المباشرة.
ويشارك في المعرض 60 شركة من أبرز الأسماء في قطاع الأغذية والمشروبات والأعمال ونخبة الطهاة الحاصلين على جوائز عالمية وعدد من خبراء فنون الطهي في دولة الإمارات.
ويعتبر هذا المعرض الأول من نوعه على مستوى المنطقة بتركيزه على الابتكار التكنولوجي في قطاع الأغذية بمختلف تفاصيل ومراحل الإنتاج، ويسلط المعرض خلال أيامه الثلاثة على مكانة الشارقة باعتبارها المكان الأمثل للاستثمار التقني والوجهة المفضلة للمستثمرين في مختلف القطاعات التي تركز على البحث والتطوير وتقديم التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في أعمالها تحديداً التقنيات الزراعية وعمليات الإنتاج والتغليف والتوزيع، إذ تعمل التكنولوجيا الحديثة على تحسين النوعية واختصار الزمن وتقليل النفقات في عمليات الإنتاج الغذائي بكافة تفاصيله، بحضور نخبة من المتخصصين لرسم الملامح المستقبلية لمشهد الأغذية والتطور التكنولوجي في سلاسل الإنتاج والتوريد، وتسليط الضوء على مكانة الشارقة الرائدة في القطاع. 

مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار
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