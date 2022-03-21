سوق أبوظبي يعتمد معيار "فوتسي راسل" لتصنيف القطاعات

أبوظبي(الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن بدء اعتماد نظام معيار "فوتسي راسل" المرجعي لتصنيف القطاعات لجميع أسهمه المُدرجة، وذلك في إطار استراتيجية السوق الشاملة والرامية إلى اعتماد أهم المعايير العالمية وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين.

ويأتي اعتماد المعيار المرجعي لتصنيف القطاعات في إطار انتقال المؤشرات القطاعية الحالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية ذات العلامات التجارية المشتركة، وذلك بموجب شراكة استراتيجية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية و"فوتسي راسل".

ويسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال المعيار المرجعي لتصنيف القطاعات إلى توفير المزيد من الشفافية، وتمكين وتعزيز دقة أبحاث الأسهم، ودعم إدارة محافظ المستثمرين من المؤسسات وتعزيز استراتيجيات توزيع الأصول.

ومن شأن الشراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية و"فوتسي راسل" لتقديم مؤشرات جديدة ذات علامة تجارية مشتركة دعم سوق المشتقات المالية الذي أطلقه السوق مؤخراً، وتمهيد الطريق لإطلاق المزيد من المنتجات الاستثمارية القائمة على المؤشرات. وفي يناير، حلّ "مؤشر فوتسي إيه دي إكس العام" محل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

يشار إلى أنّ نظام معيار "فوتسي راسل" المرجعي لتصنيف القطاعات هو عبارة عن منهجية صارمة وشفافة قائمة على مجموعة من القواعد الأساسية لتصنيف الشركات ضمن قطاعاتها، وتعتمد بشكل أساسي على طبيعة عمل الشركة، فتُحدَّد من خلال مصدر إيراداتها الأساسي. ويصنف نظام معيار "فوتسي راسل" المرجعي الشركات والأوراق المالية ضمن أربعة مستويات هي القطاع التفصيلي، القطاع الرئيسي، القطاع، والقطاع الفرعي، حيث تُصنف كل شركة ضمن الفئة التي تتناسب على أفضل نحو مع مجال عملها. ويُستخدم معيار "فوتسي راسل" المرجعي لتصنيف القطاعات من قبل العديد من الأسواق المالية الرائدة حول العالم، بما في ذلك بورصة لندن وبورصة يورونكست.

وقال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية قائلاً: "يعدّ اعتماد نظام المعيار المرجعي لتصنيف القطاعات وشراكتنا مع "فوتسي راسل" من الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا الشاملة"ADX One" ، مما يؤكد التزامنا بتبني أفضل المعايير العالمية في سوقنا. كما سيدعم المعيار المرجعي لتصنيف القطاعات المؤشرات الجديدة التي نعمل على تطويرها بالتعاون مع "فوتسي راسل" والتي ستشجع على إدراج المنتجات القائمة على المؤشرات في السوق، إلى جانب تسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها السوق مما يمكنه من استقطاب المزيد من التدفقات الاستثمارية من المؤسسات".

وقال آرني ستال ، الرئيس التنفيذي لفوتسي راسل: "إن اعتماد سوق أبوظبي للأوراق المالية للمعيار المرجعي لتصنيف القطاعات ICB سيدعم شفافية السوق ومعاييرها لتلبية متطلبات صناعة الاستثمار العالمية. وستعمل هذه الخطوة على زيادة الوعي الدولي بفرص الاستثمار في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقد أثمر نجاح استراتيجية "ADX One" الرامية إلى تعزيز عمليات الإدراج وطرح المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة عن زيادة بأكثر من خمسة أضعاف في قيم التداول في عام 2021. وزادت قيمة التداول (بيعاً وشراءً) التي شهدها السوق بين عامي 2020 و2021 بنسبة 407% لترتفع من 145 مليار درهم إلى 739 مليار درهم، مدفوعةً بتزايد إقبال المستثمرين المحليين والدوليين. وساعد الطلب المتزايد الذي شهده سوق أبوظبي للأرواق المالية في رفع مؤشره العام بنسبة 64%، مما جعله أحد أفضل مؤشرات الأسهم أداءً في العالم خلال عام 2021. وفي غضون ذلك، زادت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بأكثر من الضعف، لتبلغ مستوى قياسياً تخطى 1.6 تريليون درهم إماراتي.