عمومية أبوظبي الإسلامي تنتخب مجلس إدارة جديد

أبوظبي(الاتحاد) انتخب مساهمو مصرف أبوظبي الإسلامي مجلس إدارة جديدا خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي أقيم يوم الخميس الموافق 17 مارس من عام 2022. وقد أقرَّ مساهمو مصرف أبوظبي الإسلامي توزيع أرباح نقدية بواقع 31.1155 فلس اماراتي لكل سهم، ما يمثّل 48.5% من صافي أرباح المصرف عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021. واعتمدت الجمعية العمومية أيضاً خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية عن العام 2021 بالإضافة الى قرارات أخرى. ويضم مجلس الإدارة الجديد، الذي تمتد فترة عمله لثلاث سنوات، كلاً من: • سعادة عويضه الخييلي • خليفه مطر المهيري • نجيب يوسف فياض • عبدالله علي مصلح الأحبابي • فيصل سلطان الشعيبي • عبد الوهاب معن الحلبي • مها محمد القطان وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: "يسرّنا الإعلان عن انتخاب مجلس إدارة جديد والذي يضم عددد من أبرز القادة في قطاع الأعمال والاستراتيجية وقطاع الخدمات المالية والمصرفية. وإننا نتطلع الى مساهمتهم في ترسيخ مكانة مصرف أبوظبي الإسلامي كمصرف رائد في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية. كما أتقدم بجزيل الشكر و العرفان للأعضاء الذين خدموا بين 2019 و2021 على جهودهم الثمينة في دعم مسيرة المصرف خلال السنوات الماضية".