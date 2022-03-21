"صدمة كبيرة" للجنيه المصري أمام الدولار

شعبان بلال (القاهرة)

قرر البنك المركزي المصري، اليوم، رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، بينما قفز سعر الدولار ليسجل 17.40 جنيه في البنك الأهلي المصري لسعر الشراء، و17.50 جنيه لسعر البيع. وقال البنك المركزي المصري إن لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي، اليوم، قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%. وفسرت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس الدكتورة يمن الحماقي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة، موضحة أن ذلك يعني رفع سعر الفائدة 1%. وقالت يمن الحماقي: إن هذا الإجراء متوقع من البنك المركزي المصري، خاصة بعد قرار البنك الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة 25%، لكنها أشارت إلى أن رفع أسعار 1% رقم كبير. وأشارت أستاذ الاقتصاد إلى أن ذلك يؤكد تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على المستوى العالمي، موضحة أن رفع سعر الفائدة كان ضرورياً في مصر بسبب هذه التحولات التي يشهدها العالم. وذكرت يمن الحماقي أن العالم يشهد موجات تضخمية ومع التضخم سعر الفائدة الحقيقي يكون أعلى من التضخم، مؤكدة أن هناك مبررات عديدة لرفع سعر الفائدة في مصر وأنه إجراء كان لابد منه. وحول التداعيات السلبية لهذا القرار، أكدت أستاذ الاقتصاد أنه ربما يؤثر على الاستثمار لأنه يرفع تكلفة الاستثمار، موضحة أن رفع سعر الفائدة هو عائد للمدخر وتكلفة للمستثمر. وأوضح البنك المركزي المصري أن هذا القرار حرصاً على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، مضيفاً أن البنك يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر. وذكر البنك أنه في ضوء هذه التطورات وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% «2 نقطة مئوية» في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وأكدت لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. وشدد البنك على أن اللجنة ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وفي السياق ذاته، قفز سعر الدولار في عدد من البنوك العاملة في مصر بصورة مفاجأة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، حيث سجل سعر الدولار 17.40 جنيه في البنك الأهلي المصري لسعر الشراء وسجل سعر البيع 17.50 جنيه. وقال البنك المركزي المصري إن مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي كان لها بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا. وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني، حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.