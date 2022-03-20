«الحديريات» ترفيه ورياضة ومغامرة

رشا طبيلة (أبوظبي)

«مشروع الحديريات الترفيهي»، وجهة متكاملة في جزيرة الحديريات تقدم لزوارها تجارب متنوعة تأخذهم بين الترفيه والرياضة والمغامرة والثقافة مع إطلالات بحرية خلابة، وخدمات متكاملة.

فهذه الوجهة، التي تنفذها شركة مدن العقارية، وتطلق عليها «مشروع مارفيستا الحديريات»، تقدم باقة متنوعة ومختلفة من المرافق والعروض الترفيهية والتسلية والمرافق المخصصة للأنشطة الرياضية والمطاعم والمقاهي المتعددة، فهي تضم وجهات متكاملة ومتنوعة من ملاعب رياضية ومسارات ترفيهية ومرافق للتخييم وشاطئ وحدائق. وتاريخياً، كانت جزيرة الحديريات مركزاً للغواصين الباحثين عن اللؤلؤ في الماضي، واليوم تعتبر وجهةً مُجتمعية فريدة ومتميّزة، تتألف من مرافق ترفيهية ورياضية، ومجموعة من المطاعم والمقاهي والمتاجر، للاستمتاع بتجربة فريدة على الإطلالة البحرية للمنطقة. ويضم مشروع الحديريات الترفيهي مناطق ترفيهية متنوعة، وهي «مرسانا» و«باب النجوم» والقرية الرياضية وقرية التحدي وسيركت X، وممشى الحديريات الترفيهي ومتنزه الدراجات الهوائية وملاعب الحديريات وشاطئ الحديريات، ومسار الدراجات الهوائية.

مرسانا

تُعد «مارسانا» التي تقع في قلب المشروع منطقة ترفيهية نابضة بالحياة على الواجهة البحرية تضم 17 مطعماً ومقهى، إضافة إلى حلبة التزلج وحديقة الألعاب المائية للأطفال ومنطقة ألعاب، حيث يمكن الوصول بسهولة إلى الشاطئ العام ومنطقة الألعاب الرياضية الخارجية ومسارات للدراجات ومرسى القوارب برصيف بحري خشبي.

باب النجوم

يعتبر «باب النجوم»، بإدارة شركة موارد القابضة للاستثمار، أحد المرافق الترفيهية في المشروع الجديد، والذي يقدم لزواره تجربة فريدة للتخييم، حيث يضم 150 خيمة للإيجار، من بينها خيام فاخرة مجهزة بالكامل، ومزودة بمسابح خاصة، إضافة إلى منطقة تخييم للعائلات، وخيام بمختلف الفئات مثل الخيام الفاخرة، والخيام الشاطئية التي تتميز بإطلالة بحرية خلابة، وسيارات التخييم، فضلاً عن مناطق مواقد التدفئة والمناطق المخصصة للشواء، ومطاعم، كما يتميز المشروع بسينما شاطئية ومساحات خضراء واسعة، وأكواخ مُخصصة للمشروبات والعصائر، ومنافذ بيع الأطعمة، ومركز لقوارب «الكاياك».

القرية الرياضية 321

تضم «القرية العالمية 321»، بإدارة نادي أهداف الرياضي، مجموعة متنوعة من المرافق، والتي تتضمن ملعب كرة قدم مطابقاً لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم، وملاعب لكرة السلة، ومضماراً للركض وستة مسارات جري بطول 400 متر، وسيستمتع الزوار أيضاً بالعديد من المرافق الداخلية المخصصة للتنس وكرة الريشة وكرة السلة. وتضم المنطقة استوديو لليوغا وحضانة للأطفال، ومرافق اللياقة البدنية، وصالة ألعاب رياضية، ومتجراً للأدوات الرياضية، فضلاً عن مقهى يطل على شرفة تطل على جزيرة الحديريات وأبوظبي.

قرية التحدي

تتميز «قرية التحدي»، بإدارة شركة سابكو الرياضية، بمضمار للكبار مع ثمانية عوائق مختلفة، إضافة إلى ثماني محطات للياقة البدنية موزعة بين الحواجز، كل منها بدرجة صعوبة مختلفة وقابلة للتبديل بحسب نوع الحدث، وتضم مساراً مخصصاً للأطفال، حيث يواجهون ستة تحديات وعوائق أصغر، ما يتيح للضيوف الصغار المشاركة في المرح والتحدي.

سيركيت X

تعتبر سيركيت X، بإدارة شركة تمنى للمغامرات، مركز المغامرات الخارجية الجديد في أبوظبي، ويقدم تجارب حماسية وممتعة ومليئة بالتحديات تناسب جميع الأعمار. وتتألف من أربعة متنزهات توفر مستويات متفاوتة من الأنشطة وتحديات المغامرة، وهي: مسار «بي إم إكس بارك» وحديقة الألعاب المائية ومسار الحبال المعلقة وحلبة التزلج.

فيقدم مسار «بي إم إكس بارك» نوعين من المغامرات، الأول هو المسار الداخلي وهو عبارة عن مسار أسفلتي وعر مصمم يعتمد على الإثارة والحماس، مع العديد من مناطق عرض المهارات والقفز. ثم المسار الخارجي، وهو عبارة عن مسار ترابي تم إنشاؤه باستخدام مواد طبيعية ويضم العديد من المنحدرات والمنعطفات الحادة حول المتنزه. وفيما يتعلق بمسار الجبال المعلقة، فيقدم ثلاثة مستويات من الألعاب، حيث يوفر المسار الداخلي السفلي فرصة للمشاركين الأصغر سناً، بينما يخصص المسار الخارجي للأطفال الأكبر سناً مع مستوى أعلى من الصعوبة، فيما يضم المسار الخارجي العلوي عدداً من الألعاب أكثر صعوبة، ومصممة للمشاركين الأكبر سناً، وحول حلبة التزلج، فهي تقدم مزيجاً مثالياً من التضاريس الطبيعية والتحديات لجميع المستويات، وتم تصميم كل ساحة والعناصر المحيطة بها بعناية لتمنح الضيف تجربة لا تنسى للتزلج في سيركيت X، ويمكن للمحترفين والمبتدئين إحضار لوح التزلج أو «السكوتر» الخاص بهم، أو استئجار واحدة من المتنزه، كما يوجد مدربون لحلبة التزلج لمساعدة جميع الزوار على استكشاف عالم التزلج الرائع ومعرفة أساسياته ومساعدتهم على تطوير أسلوبهم الخاص. أما حديقة الألعاب المائية، فتجمع بين حماس الأنشطة المائية وبرك السباحة، مع مرافق التسلق الحماسية والمتاهات العمودية في «حديقة القراصنة». ويمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و12 عاماً اللعب بحرية في بيئة آمنة وخاضعة للإشراف، باستخدام مياه بدرجة حرارتها مناسبة على مدار السنة. وسيعمل مدربو حديقة الألعاب المائية على العناية بالأطفال، وتوفير أجواء لعب مسلية وآمنة، بينما يمكن للبالغين الاسترخاء بجانب الشاطئ.

ممشى تراثي

يوفر «ممشى الحديريات التراثي»، بإدارة شركة موارد للفنادق والضيافة، الممتد على طول الواجهة البحرية للزوار، فرصة للتواصل مع الطبيعة والاستمتاع بالأجواء الهادئة المحيطة بجزيرة الحديريات، كما يتيح لهم فرصة التعرف على الأهمية التاريخية والثقافية للجزيرة من خلال المجسمات الفنية واللافتات التعريفية الممتدة على الممشى، كما يقدم الطريق الممتد على طول الرمال البيضاء والمحاط بالأشجار شرحاً عن التاريخ العريق للغوص بحثاً عن اللؤلؤ في الجزيرة. وسيستمتع الزوار أثناء سيرهم على الرصيف البحري الممتد بين «مرسانا» و«باب النجوم» بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تزخر بها جزيرة الحديريات.

«منتزه الدراجات الهوائية»

يوفر «منتزه الدراجات الهوائية» فرصة الاستمتاع بثلاث تجارب مختلفة من ركوب الدراجات الهوائية ضمن ثلاثة مسارات متنوعة، كل منها مصمم لراكبي الدراجات المبتدئين وأصحاب الخبرة المتوسطة والمحترفين.

شاطئ الحديريات

يعتبر شاطئ الحديريات الوجهة الجديدة في قلب العاصمة، ويقع بمحاذاة منطقة البطين وعلى بعد مسافة قصيرة من مناطق الجذب السياحي في العاصمة أبوظبي، ويُعد ملاذاً ترفيهياً ورياضياً ممتعاً للعائلات التي تتطلع للهروب من صخب المدينة. ويستمتع الزوار بالدخول المجاني إلى الشاطئ الذي يمتد على مساحة شاسعة تبلغ 24 ألف متر مربع، يخصص 6000 متر منها للسباحة.

ملاعب الحديريات

تضم ملاعب الحديريات مجموعة متنوعة من الملاعب لجميع عشاق ومحترفي الرياضة، وذلك بحسب المواصفات والمعايير الدولية للملاعب الرياضية، وتشمل 4 ملاعب كرة قدم شاطئية، و4 ملاعب كرة قدم، و3 ملاعب لكرة الطائرة الشاطئية، إضافة 4 ملاعب لكرة الطائرة، و4 ملاعب لكرة السلة، و4 ملاعب للتنس الأرضي.

مسار الدراجات الهوائية

يُعد التشجيع على المشي وركوب الدراجات كوسيلة مفضلة للنقل أحد الأهداف الرئيسية لجزيرة الحديريات. ولتحقيق هذا الهدف، تتضمن جميع شوارع الجزيرة مسارات للدراجات، إضافة إلى ممرات واسعة ومظللة جيداً للمشاة. ويمكن للزوار الاستمتاع بمسارات ركوب الدراجات الممتدة على مسافة من 5 إلى 10 كيلومترات عبر الجزيرة، إضافة إلى 300 متر على المسار العائم، مزودة بمناطق مظللة للاستراحة.