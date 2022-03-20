رمضان في الفنادق... بوفيهات مفتوحة وأجواء خارجية للسحور

رشا طبيلة (أبوظبي)

يأتي شهر رمضان المبارك لعام 2022 في الفنادق بالإمارات، بحلة جديدة ليطوي صفحة تأثيرات جائحة «كورونا»، حيث تفتح الفنادق أبوابها مجدداً بشكل كامل للزوار والسياح، من خلال إقامة بوفيهات مفتوحة لتناول الإفطار والسحور في الهواء الطلق، وسط توقعات بارتفاع كبير في الطلب مقارنة برمضان من العام الماضي.

ومع حلول الشهر الفضيل في أجواء معتدلة، بالتزامن مع عطلة الربيع المدرسية، ستكون الجلسات في الفنادق أكثر جاذبية، ما ينعش السياحة الخليجية والمحلية، إلى جانب تدفق ملحوظ من السياحة الدولية إلى الإمارات.

توقع فولكر ماندلوسكي، المدير العام في فندق «جلف كورت- بيزنس باي»، زيادة 15% في نسبة الإشغال خلال شهر رمضان المبارك، حيث من المتوقع أن تشهد دبي توافداً كبيراً من السياح خلال الشهر من مختلف دول العالم، خصوصاً بعد تخفيف إجراءات السفر وتسهيل دخول الزوار إلى الدولة.

وقال: «نتوقع أن ترتفع أسعار الغرف الفندقية بسبب ارتفاع الطلب، لذا يتم طرح عروض خاصة خلال هذه الفترة بأسعار تنافسية، تشمل الإقامة في الغرف الفندقية ووجبات الإفطار أو السحور لجميع الضيوف والزوار».

تقول منى عوني مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسساتي في فنادق «أكور دبي»: «نحن متفائلون بشكل كبير بمزيد من الانتعاش في رمضان، لا سيما أنه يتزامن مع بدء إجازة الربيع، ما سيرفع الطلب السياحي المحلي والخارجي بشكل كبير على الفنادق، خصوصاً من السوق الخليجي».

وتضيف: «لدينا طلب كبير منذ الآن من السياح السعوديين بشكل خاص على الشقق الفندقية، حيث من المتوقع أن نسجل إشغالاً يفوق 90% خلال رمضان المقبل مقارنة بمتوسط إشغال بين 50% إلى 70% تم تحقيقه في رمضان من العام الماضي».

وتشير عوني إلى أنه تم البدء بإطلاق عروض الصيف وعروض للإفطارات والسحور.

وتؤكد عوني: «تم التعافي من (الجائحة) بفعل الخطط التسويقية والاستراتيجيات التي وضعتها الدولة، ونحن متفائلون للمرحلة المقبلة، لا سيما مع انطلاق سوق السفر العربي الذي يسهم بشكل كبير في نشاط الحركة السياحية وزيادة الطلب».

وتوضح عوني: «رمضان المقبل ستكون البوفيهات مفتوحة بشكل كامل، مع مراعاة التباعد الجسدي ولبس الكمامة في المناطق الداخلية وأجواء خارجية جميلة للسحور». ويقول مصطفى طنطاوي مدير العمليات في فندق «باب القصر» بأبوظبي: «نتوقع أن يكون رمضان المقبل أفضل بكثير من رمضان الماضي، حيث تم السماح بافتتاح البوفيهات بشكل كامل حيث يخدم الزوار أنفسهم في البوفيهات مع مراعاة التعقيم المستمر للأدوات، إضافة إلى إلزامية لبس الكمامات في الداخل عند المشي أو الوقوف في البوفيه».

ويضيف: «نقدم أجواء خارجية مفتوحة مع اعتدال الطقس ليلاً خلال رمضان المقبل، ما يتيح أجواء خارجية مناسبة للسحور مع تقديم فعاليات متنوعة».

ارتفاع الإشغال

تقول أمل حرب نائب الرئيس للتسويق في «روتانا للفنادق»: «نحن على أتم استعداد لشهر رمضان من خلال بوفيهات وقوائم الإفطارات والسحور، حيث مع اعتدال الطقس لدينا أجواء خارجية للسحور والإفطارات».

وتابعت: «نتوقع ارتفاعاً في الإشغال وزيادة الطلب خلال شهر رمضان مقارنة بالعام الماضي».

وأضافت: «يوجد طلب سياحي محلي كبير، إلى جانب طلب من السوق الخليجي والدولي».