بدور القاسمي تتفقد أعمال مشروعي مدينة الشارقة المستدامة وشاطئ الحيرة

تفقدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مشروعين قامت بتطويرهما "شروق"، وهما مشروع مدينة الشارقة المستدامة، الذي يتم بالشراكة مع "دايموند ديفيلوبرز" ويمثل أول مشروع يلبي أعلى معايير الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية في الإمارة، إضافة إلى مشروع شاطئ الحيرة الذي بدأت "شروق" بتطويره في فبراير 2021، وذلك خلال جولة اطلعت فيها على آخر مستجدات الأعمال الجارية في المشروعين.

ورافق الشيخة بدور القاسمي في الجولة كل من أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ويوسف أحمد المطوع، المدير التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة، وعدد من مديري الإدارات بالهيئة.

وتجولت الشيخة بدور القاسمي في أرجاء المشروعين، واستمعت من القائمين عليهما إلى شرح حول مراحل العمل والمرافق وتصاميمها، والمعايير المتبعة في ضمان إنجازهما وفق رؤية الشارقة للنهوض بالقطاع السياحي والعقاري، متوقفة عند انعكاس كل منهما على الجذب الاستثماري للشارقة، وأثرهما على استحداث فرص أعمال جديدة في كل مشروع. وشكرت فرق العمل على جهودها وحرصها على إنهاء الأعمال ضمن المدة الزمنية المخطط لها والجودة المطلوبة.

وأكدت الشيخة بدور القاسمي أن مشروع مدينة الشارقة المستدامة ينسجم مع استراتيجية "شروق" في التحوّل نحو الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتنويع قطاعات أعمالها، والعمل بتوجهات مستقبلية تحقق أعلى مستوى من الأثر على المدى الطويل.

وفي حديثها عن مشروع شاطئ الحيرة، أوضحت الشيخة بدور أن المشروع يجسد رؤية "شروق" في تحقيق التكامل بين المشروعات التي تعمل على تطويرها، في إطار توجه عام يخدم تطلعات الشارقة وتوجهاتها في تحقيق نقلات ملموسة في القطاع السياحي، والاستثمار بالمشروعات التي تملك مقومات التطوّر والتغيير في المنطقة.

مدينة الشارقة المستدامة.. نموذج لمدن المستقبل

تعتبر مدينة الشارقة المستدامة، مشروعاً سكنياً متعدد الاستخدامات يمثل نموذجاً لمدن المستقبل، حيث تم تصميمه بما يلبي ركائز الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وتتبنى المدينة مفهوم الاكتفاء الذاتي في مجتمع يعمل بالطاقة المتجددة والنظيفة، إذ يحتوي المشروع على فلل سكنيّة صديقة للبيئة عالية الكفاءة مؤلفةً من 3 و4 و5 غرف نوم، ومزارع عمودية داخلية، ومدرسة، ومرافق خدمات مثل صالات رياضية ومسابح منفصلة للرجال والنساء، بالإضافة إلى مناطق مخصصة لألعاب الأطفال.

وتنفذ أعمال المشروع، الذي يمتد على مساحة 7.2 مليون قدم مربع، بتكلفة إجمالية تصل إلى ملياري درهم، على أربع مراحل، تتضمن المرحلة الأولى 280 فيلا تم بيعها بالكامل، في حين تتضمن المرحلة الثانية 324 فيلا وتبلغ نسبة البيع في هذه المرحلة 55%، ومن المقرر أن يتم التسليم في شهر مارس 2023.