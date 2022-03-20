«بلووم القابضة» تطلق بلووم ليفينج بأبوظبي

أبوظبي(الاتحاد)

أطلقت شركة بلووم القابضة مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني المستقل في أبوظبي، والذي تبلغ كلفته الاستثمارية 9 مليارات درهم.

ويمتد المجمّع السكني على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاونهاوس، والشقق التي تناسب احتياجات ومتطلبات السكان من مختلف الفئات العمرية. ويتميز بلووم ليفينج بتصميم معماري جميل مستوحى من فن العمار الإسباني، حيث تمت تسمية الأحياء السكنية بأسماء مستوحاة من طراز منطقة البحر الأبيض المتوسط، وستشمل المرحلة الأولى من المشروع حي قرطبة السكني الذي سُمي تيمناً باسم المدينة الأندلسية التاريخية.

وجاء إطلاق مشروع بلووم ليفينج تماشياً مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 لتحقيق التكامل بين جوانب التنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، وللمساهمة بتحسين نوعية الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وسيعمل المجمع على تقديم خيارات متنوعة تستقطب الأفراد والعائلات وتناسب مختلف الأعمار والثقافات ويتيح تجارب معيشية رفيعة المستوى لتعزيز التواصل الاجتماعي. حيث سيضم المجمع «تاون سنتر» الذي يشتمل على العديد من أفضل المطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة للمقيمين والزوار، فضلاً عن مركز صحي والعديد من المرافق الأخرى، وذلك لضمان حصول السكان على كل ما يحتاجون إليه دون الحاجة إلى مغادرة المجمع - وكل ذلك على مسافة قريبة. وسيشمل مجمع بلووم ليفينج أيضاً مدرستين دوليتين، بموقع استراتيجي يمكن الوصول إليهما سيراً على الأقدام أو بالدراجة الهوائية من أي مكان داخل المشروع.

ويبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المتاحة للشراء في حي قرطبة 257 منزلاً وفيلا مستقلة تتنوع بين منازل تاون هاوس المكونة من غرفتي أو ثلاث غرف نوم بمساحات تتراوح بين 150 و170 متراً مربعاً، والفلل المستقلة التي تضم ما بين ثلاث إلى ست غرف نوم بمساحات تتراوح بين 250 و515 متراً مربعاً. وتبدأ الأسعار من 1.5 مليون درهم إماراتي، بخطط سداد مرنة تعكس التزام الشركة بتوفير فرص استثمارية مجزية للعملاء بأسعار مدروسة، فضلاً عن أعلى معايير الجودة.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: "يشكل إطلاق بلووم ليفينج، المجمّع السكني الرائد في أبوظبي، إنجازاً مهماً يُضاف إلى مسيرة نجاح بلووم العقارية. ونهدف من خلال المشروع إلى تقديم مجتمع متكامل يتخطى مفهوم توفير بيئة سكنية جيدة. كما

أننا ملتزمون في بناء مجمّعات سكنية توفر لسكانها جميع الاحتياجات وضمان أسلوب حياة متوازن. حيث يوفر بلووم ليفينج مجموعة متنوعة من المرافق والمنشآت والخدمات التي يحتاجها السكان على مدار الساعة. كما يرحب المجمّع بالزوار القادمين من المناطق المجاورة، وذلك لسهولة الوصول إلى التاون السنتر والاستمتاع بالأنشطة والأجواء الحيوية على مدار اليوم. حيث يمثل المجمع السكني الإمارة كوجهة ذات تصميم مبتكر ومتعدد الثقافات يجمع الاشخاص من مختلف الجنسيات ويساهم في التطور والازدهار.

وتمكنا في بلووم، رغم التحديات المترتبة على جائحة كوفيد-19 من التمسك بنهجنا ورؤيتنا، إذ ساهمت في تعزيز التزامها تجاه تطوير مجمعات سكنية متكاملة ورفيعة المستوى لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية المستقبلية لأفراد المجتمع.