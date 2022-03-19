9 نصائح لتنفيذ مشروع  «ريادي - ناجح»

سيد الحجار (أبوظبي)

حددت دراسة حديثة صادرة عن صندوق النقد العربي تحت عنوان «الابتكار وريادة الأعمال»، 9 نصائح لبدء وتنفيذ مشروع ريادي، مؤكدة على وجود العديد من السمات المشتركة لرواد الأعمال الناجحين، أبرزها الثقة بالنفس والتفاؤل، والانفتاح على الأفكار الجديدة المتعلقة بعملهم.

وشملت الدراسة عدداً من السمات الأخرى التي تتيح لرواد الأعمال البدء في مشروع ناجح منها، الالتزام والانضباط، والإبداع، واللباقة وطريقة التعامل مع الآخرين، وتوفر الشغف والرغبة في النجاح، والانفتاح على التجربة، والقدرة على المنافسة، ومواجهة وتحمّل المخاطر، إلى جانب الاستعداد للاستماع والتعلم.

وأكد صندوق النقد العربي الدور الهام للابتكار وريادة الأعمال في تمكين الحكومات من مواجهة التحديات المشتركة التي تفرضها استحقاقات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية ريادة الأعمال في المجتمعات، من خلال تأثيرها على الجوانب الاقتصادية، من خلال خلق العديد من فرص العمل، ودفع عجلة التنمية.

واستعرضت الدراسة النصائح التسعة لكيفية بدء مشروع ريادي وهي:

1 تقديم قيمة مضافة

لا بد أن تكون فكرة العمل مبتكرة ومبنية على معالجة التحديات التي يواجهها العديد من فئات المجتمع، وأن تكون فكرة سبّاقة تبتكر لأول مرة، مما يزيد من فرصة نجاح العمل.

2 وجود مستشار خاص

من الضروري وجود مستشار خاص للمشروع يساعد على وضع خطط إرشادية لاتخاذ القرارات الصحيحة لتحقيق الأهداف المرجوة، التي تضمن نجاح المشروع واستمراريته.

3 وجود محاسب ذي خبرة

يلعب المحاسب دوراً مهماً في نجاح أي مشروع جديد، حيث تعتبر الجوانب المالية من أهم الاعتبارات التي تحدد فرص نجاح المشروعات، لهذا، يتم منذ بداية تأسيس المشروع تعيين محاسب يتمتع بخبرة جيّدة، لضمان نجاح إدارة العمليات المالية، وأعمال الحسابات.

4 الاستشارة القانونية

تعد الاستشارة القانونية من أهم النصائح التي يعمل بها رائد الأعمال، لأنها تساعد على نجاح المشروع وتطويره، وتحميه من الوقوع في العديد من الصعوبات القانونية التي يمكن أن تؤدي إلى فشله.

5 التفكير والتخطيط على المدى البعيد

من المهم عند بداية أي مشروع جديد التخطيط المسبق على المدى البعيد للمشروع، والتفكير باحتمالية عدم كسب الأموال والأرباح لعدة سنوات، كذلك إعداد ميزانية المشروع وخطة التسويق والمبيعات لمدة ثلاث سنوات مقبلة على الأقل، مع وضع خط بديلة يمكن الرجوع إليها في حال ظهور أية تحديات.

6 استشارة روّاد الأعمال السابقين

تبرز أهمية استشارة بعض رواد الأعمال الناجحين من ذوي الخبرة الواسعة في سوق العمل، وبناء علاقات قوية معهم، بهدف الاستفادة من خبرتهم ونصائحهم وإرشاداتهم التي تساعد على المضي قدماً بكل حكمة وثبات.

7 إنشاء موقع جيد على الشبكة العالمية للمعلومات

من المهم جداً إنشاء موقع مميز للشركة على الشبكة العالمية للمعلومات من خلال شركة متخصصة أو خبير في هذا المجال، كوسيلة للتعريف بالشركة وبنشاطها على مستوى العالم.

8 اختيار فريق العمل المتميز

يعتبر اختيار فريق العمل المتميز من ذوي الخبرة

أساس نجاح أي مشروع.

9 ادخار المال الكافي

لافتتاح وتأسيس أي مشروع ريادي جديد، من الضروري توفير رأس المال الكافي للمشروع، فعدم توفر رأس المال الكافي لتغطية تكاليف المشروع لمدة سنة على الأقل، وعدم توفر مبلغ احتياطي لاستخدامه في الحالات الطارئة، قد يؤدي إلى فشل المشروع.