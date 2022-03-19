الأسهم الأميركية تسجل أفضل أداء أسبوعي منذ 2020

شريف عادل (واشنطن)

مع نهاية أسبوع عامر بالأحداث، شهد انخفاض سعر برميل البترول من خام برنت لأقل من مائة دولار بعد اقترابه من 140 دولاراً قبلها بأيام، وقرار البنك الفيدرالي برفع الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2018، وإيقاف عمل المزيد من الشركات الأميركية والأوروبية في روسيا، سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية أفضل أداء لها منذ شهر نوفمبر من عام 2020.

وبعد ارتفاعات قوية في آخر أيام الأسبوع، الذي شهد ظاهرة ما يعرف بالسحر الثلاثي Triple witching، التي تحل يوم الجمعة الثالث من آخر شهر في كل ربع (مارس - يونيو - سبتمبر - ديسمبر)، حين تستحق عقود الخيارات للأسهم الفردية، وعقود الخيارات لمؤشرات الأسهم، والعقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم، واصل مؤشرا «ناسداك» و«إس آند بي 500» ارتفاعهما لليوم الرابع على التوالي، بينما أتم مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعه في كامل أيام الأسبوع الخمسة.

ورغم عدم صدور أنباء إيجابية تتعلق بمفاوضات الأزمة الأوكرانية، اكتفت أسواق الأسهم الأميركية بتأكيد جيرومي باول، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، ثقته في قوة الاقتصاد الأميركي يوم الأربعاء، ليرفع مؤشر «ناسداك» مكاسبه خلال الأسبوع إلى 8.1%، ومؤشر «إس آند بي 500» إلى 6.1%، بينما يكتفى مؤشر «داو جونز» الأشهر بنسبة 5.5% من الارتفاع.

واعتبر محللون أن سوق الأسهم الأميركية أثبتت من جديد صلابتها في وجه مواجهات عسكرية محتدمة في أوكرانيا، اقتربت بالعالم من مواجهة نووية كما لم يحدث في عقود، وعشر رفعات للفائدة على أموال البنك الفيدرالي تصل بها إلى 2.75% قبل نهاية عام 2023، ومخاوف منتشرة على نطاق واسع، تارة من استمرار ارتفاع التضخم، وتارة من السقوط في فخ الركود.

ويقول جيم بولسون، كبير محللي الاستثمار لدى مجموعة ليتولد المستقلة للأبحاث، إن «أسوأ شيء في أي أزمة هو بداية وقوعها، لأنها لا تفعل شيء إلا خلق حالة من عدم اليقين، لا يمكن التنبؤ معها إلى أين تذهب، وهو ما يدفع المستثمرين عادة للتصرف بعنف للابتعاد عن طريقها»، مضيفاً، في لقاء على قناة «سي إن بي سي» المتخصصة في أخبار الأسواق والاقتصاد الأميركي، «لكن بعد مرور الوقت والتفكير بهدوء، يبدو أن الأسواق تشعر ببعض التحسن، حيث بدا أن التداعيات الاقتصادية لن تكون على قدر الضرر الذي توقعناه في البداية».

وبارتفاعات الأسبوع الذي كان الأفضل منذ انتخابات الرئاسة، عادت المؤشرات الرئيسية الثلاثة إلى المنطقة الخضراء مقارنة بما كانت عليه عند بداية الشهر الجاري، بدعمٍ من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث سجل سهم ميتا بلاتفورمز (فيسبوك سابقاً) ارتفاعاً بنسبة 15% خلال الأسبوع، بينما ارتفع سهم «أمازون» بنسبة 11%، وسهم «مايكروسوفت» بنسبة 7.3%، خلال الفترة نفسها، بعد أسابيع من المعاناة على إثر إعلان البنك الفيدرالي نيته رفع معدلات الفائدة وإنهاء برامج التيسير الكمي.